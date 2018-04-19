Beş yıl önce yazar/senarist Gillian Flynn‘le David Fincher, HBO kanalı için İngiliz dizisi Utopia‘nın Amerikan uyarlaması üzerinde çalışmaya başlamışlardı. Senaryoyu Flynn yazmış, Fincher da diziyi Rooney Mara‘nın başrolünde çekmeye hazırlanmışken HBO diziyi iptal ettiğini duyurmuştu. Nedeniyse bütçenin yüksek oluşu. Fincher dizinin sadece 9 milyon dolar nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı. HBO, Fincher’a verdiği bütçeyi 9 milyon dolar azaltmak istemiş ama Fincher bunu kabul etmemişti. Neticede dizi iptal edilmişti.

İşte Amazon bu diziyi satın aldı. Satın almakla kalmayıp ilk sezonunu da onayladı. İlk sezon 9 bölümden oluşacak. Flynn dizinin yaratıcılığını, showrunnerlığını ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Fincher’ın diziye dönüp dönmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Yönetmen şu sıralar Brad Pitt’li World War Z 2 filmi ve Netflix dizisi Mindhunter‘ın 2. sezonuyla meşgul durumda. Amazon henüz pilot bölümün yönetmenini duyurmadı.