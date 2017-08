31 temmuz günü haber siteleri tarafından şok bir haber geçildi: HBO hacklendi! Peki bu haberin bu kadar önemli ve flaş bir gelişme olarak görülmesinin sebebi neydi? Haberi okuyan herkesin aklına ilk gelen, Game of Thrones bölümlerinin yayın tarihinden önce internete düşüp düşmeyeceğiydi tabi ki. Twitter hesabımızdan haberi verdiğimiz an gelen tepkilere bakılırsa insanlar sevinmişti hatta bu habere. Netflix ile iyiden iyiye alıştığımız dizilerin bütün sezonuyla aynı anda yayınlanma fikri Game of Thrones için de fena olmazdı herhalde. Haberi alan Game of Thrones fanlarının da isteği bu yöndeydi. Ama şu an itibariyle herhangi bir Game of Thrones bölümü sızdırılmadı. Sızdırılan gelecek hafta yayınlanacak bölümün(4. bölüm) senaryosu oldu sadece. Onun dışında, Ballers ve Room 104 dizilerinin bu sezon yayınlanacak bütün bölümleri de sızdırıldı. Yani HBO’nun korktuğu tam olarak başına gelmedi. Yani henüz gelmedi. Siber saldırıyı yapanların yaptığı açıklamaya bakarsak sızdırmaların arkası gelecek. Üstelik açıklamalarında saldırının hem HBO’ya ve hem de Game of Thrones’a olduğunu üstüne basa basa belirttiler. Üstelik bu saldırının şu ana kadar yapılan en büyük sızdırmalı siber saldırı olduğunu ve HBO’nun büyük zarar göreceğini de belirtiyorlar.



Peki bu siber saldırı olayı ne derece büyüktü? İlk gelen bilgilere göre 1.5 terabayt büyüklüğünde doküman çalınmıştı HBO’dan. 2014 yılında Sony’nin uğradığı siber saldırısıyla karşılaştıralım. The Interview filmiyle Kuzey Kore’yi kızdıran Sony çok sert bir karşılık almıştı. Her ne kadar Kuzey Kore bu saldırıyı üstlenmemiş olsa da. Bu siber saldırıda Sony’ye ait henüz vizyona girmemiş filmler, senaryolar ve en önemlisi de şirket içi mailleşmeler çalındı. Yüz milyonlarca dolara mal olan filmler bir anda internete düşmüş, Sony yöneticilerinin sektör içerisindeki birçok isimle alakalı laubali ve hakaret dolu mailleri de açığa çıkmıştı. Sony, bu saldırının yaralarını sarmak için oldukça büyük çaba harcasa da hem çok büyük mali zarara uğradı hem de marka olarak itibar kaybetti. Bu saldırıdan zarar görmeyen diğer yapım şirketlerini de büyük bir korku içerisine girdi. İşte tam olarak korkulan da tekrar hortlamış oldu HBO’ya yapılan siber saldırıyla. Üstelik Sony saldırısında sızdırılan dokümanların boyutu sadece 200 gigabayt idi. HBO’dan çalınan doküman boyutu bunun yedi(7) katından daha fazla.

Şu ana kadar HBO’dan gelen açıklamalar temkinli. Muhtemelen şu an kendi içinde hasar tespitiyle oldukça meşgul olan HBO, basına çok da fazla detay vermemeye çalışıyor. Hackerların, bilgilerin sızdırılmaması karşılığında HBO yöneticilerinden para talep ettikleri söyleniyor ama bu konuyla alakalı herhangi bir resmi doğrulama gelmedi. Olay FBI ve siber güvenlik şirketi Mandiant tarafından araştırılıyor. Sony’ye yapılan siber saldırı da bu ikilinin ortaklığında araştırılmıştı ama ortaya çok önemli sonuçlar çıktığını söyleyemeyiz. Variety’nin haberine göre, çalınan dokümanlar içerisinde binlerce şirket içi belgenin, Bill Hader’ın yeni şovu Barry’nin iki bölümünün ve Issa Rae’nin komedi dizisi Insecure’ün birkaç bölümünün olduğu kesin. Bunların dışında, kanalın çalışanlarının kullandıkları online kullanıcı isimleri ve şifreler, online banka hareketleri, kişisel sağlık bilgileri, finansal belgeler, şirket içi mailler, müşteri bilgileri gibi kanal için kritik önem taşıyan verilerin de çalınmış olma ihtimali var. Eğer bu bilgiler de çalındıysa, birkaç Game of Thrones bölümünden ve itibar kaybından çok daha fazlasına mal olabilir bu saldırı HBO için.

Gelişmeler şimdilik bu şekilde olsa da önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı daha çok flaş haber duyacağımız neredeyse kesin gibi. Hacker grubunun “little.finger66” takma ismini kullandığını da hatırlatalım ki Game of Thrones’un yeni bölümlerinin bir an önce internete düşmesini bekleyen izleyiciler de heyecanlarını yüksez dozda tutmaya devam etsinler.