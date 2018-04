Yönetmen Brett Haley The New Year, The Hero ve I’ll See You in My Dreams gibi izleyenlere mutluluk vermeye çalışan filmlerine bu yıl Sundance’de Hearts Beat Loud’u eklemişti.

Filmle ilgili eleştiriler ve bugün itibariyle yayınlanan fragman sevimli ve mutlu bir filmle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Kiersey Clemons ve doğal oyunculuğuyla Nick Offerman’ın birlikte bir grup kuran baba-kız’ı oynadığı film Toni Collette, Blythe Danner, Ted Danson ve Sasha Lane’in oyunculuklarıyla da renkleniyor.

Yılın en iyi müzik ve iyi-hisset (feelgood) filmi belli oldu gibi…