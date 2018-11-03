Rumen sinemasının yetenekli isimlerinden Catalin Mitulescu, polisiye bir öyküyle insan kaçakçılığına odaklandığı Heidi’nin çekimlerini tamamlamak üzere… Emekli olmak üzere olan bir polisin genç bir kızı, insan kaçakçılığı yapan bir mafyanın aleyhine ifade vermesi için ikna etmeye çalışmasını izleyeceğiz.

Başrollerini Gheorghe Visu ve Cătălina Mihai’nin paylaştığı filmin senaryosu yönetmen Mitulescu ve Radu Aldulescu tarafından yazıldı. Florin Zamfirescu, Bogdan Dumitrache, Alex Conovaru ve Octav Costin filmin yardımcı rollerinde… Mitilescu “Küçük bir kız için babalık duyguları harekete geçen ama onu koruma gücü olmayan bir adamın hayatını anlatacağız” sözleriyle film hakkında ipuçları verdi. Film Romanya’da 2019’da gösterime girecek.