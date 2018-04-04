Sinemanın en deneyimli ve usta oyuncularından Helen Mirren, Akademi Ödülleri’ndeki önemli bir eksikliğe dikkat çekti.

“Özellikle aksiyon sahnelerinde yer alan dublörler için Akademi Ödülleri bir kategori ayırmalı. Hepsi inanılmaz ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Olağanüstü bir profesyonellikle en zor sahneleri kolaya çeviriyorlar. Hepsi birer sanatçı.”

“Hep klasik rollerde yer aldıktan sonra oscar alınca istediğim rolleri seçme şansım oldu. Gençliğimden bu yana aksiyon filmlerinde yer almak istiyordum. Bunu son 10 yılda başardım. Ve bu filmlerde dublörlerin yaptığını görünce hayran oldum. Mutlaka en üst düzeyde ödüllendirilmeliler.”