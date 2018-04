Geçtiğimiz yıl İngiliz aktris Keira Knightley’nin Rusya’yı 34 yıl boyunca yöneten imparatoriçe II. Katerina‘yı (diğer adlarıyla Büyük Katerina, Catherine the Great) oynayacağı açıklanmıştı. Barbra Streisand’ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı bu biofilmin...

Can Rende, Eye in the Sky ve Good Kill filmlerini inceledi. ...