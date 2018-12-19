Mike Mignola’nın kült çizgi romanı Hellboy, daha önce Guillermo Del Toro tarafından ele alınmış ve türe yeni bir yol çizmişti. Ancak maalesef meksikalı yönetmenin vizyonu ve sinema tarzı Hollywood’la aynı yönlerde değil.

Senaryoyu yeniden ele alan ve Neil Marshall’a veren yapımcılar, tam da Hollywood standartlarına uygun bir versiyon yaratmış gibi… Role cuk oturan Ron Pearlman’ın yerine David Harbour’u seçen, yanına da Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim ve Sasha Lane’i yerleştiren yapımcılar bakalım nasıl bir sonuç alacak?