Guillermo del Toro sadece bir ay evvel yapımcıları Hellboy 3 için ikna etmeye çalışmış ama başarılı olamamış ve üçüncü filmin çekilmeyeceğini açıklamıştı. Bugün gelen haberlere göre Millennium adlı şirket çizgi-romanın haklarının peşine düşmüş. Şirket hakları aldıktan sonra Hellboy‘u farklı bir ekiple sinemaya uyarlatacak. Açıklamalara göre şirket korku türündeki The Descent‘ın yönetmeni Neil Marshall’la Hellboy‘u yönetmesi için görüşmelere başlamış. Başrolse The Stranger Things dizisiyle ünlenen David Harbour’a teklif edildi. Filmin R reytingli, yani 18+ yaş sınırıyla vizyona gireceğini de belirtelim. Ne yazık ki del Toro ve iki kez Hellboy’u oynayan Ron Perlman bu filmde yer almayacaklar. Filmin çekim tarihi açıklanmadı.