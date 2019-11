Henry Cavill, Man of Steel, Batman vs. Superman: Dawn of Justice ve Justice League’de Superman’i canlandırmış ve bu üç filmin kötü eleştiriler alması serinin geleceğini soru işaretleri içinde bırakmıştı. Filmlerde genel sorun ingiliz oyuncunun performansı değil gibi görünüyor. Bu yüzden Witcher dizisinin tanıtımları için kendisine uzatılan mikrofonlara hemen hemen aynı şeyleri söylüyor:

“Pelerin hala dolabımda ve hala benim. Tüm bu tartışmalar yaşanırken bir kenara çekilip oturmayacağım. Ben rolü bırakmadım. Bu karaktere verebileceğim hala çok şey var, daha çok öykü anlatılmasına yardımcı olabilirim. Karaktere gerçek derinlik ve dürüstlük katabilirim. Çizgi romanları en iyi şekilde perdeye taşımak istiyorum. Benim için bu çok önemli. Superman’le daha çok adalet dağıtmak istiyorum. Benim açımdan durum: “Göreceksiniz”

Cavill filmler hakkındaki yorumlarını da şöyle sıraladı:

“Man of Steel bence çok iyi bir başlangıç noktasıydı. Film yeniden çekilse pek bir şey değiştirmek istemem. Batman v Superman? Daha çok bir Batman filmiydi… Justice League? Pek iyi olmadığını kabul etmeliyim”