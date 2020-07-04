Henry Cavill, Superman rolüne geri dönmek istediğini daha önce çeşitli röportajlarında dile getirmişti. Giderek artan söylentiler, kendisini heyecanlandırmış görünüyor:

“Söylentiler giderek çılgınlık düzeyine geldi. Bu kadar çok spekülasyonun yapılmasını ve internette okuduklarımı olağandışı ama aynı zamanda kafa karıştırıcı buluyorum. Bazen söylentileri fazla ciddiye alıp kesin bir dille reddedenler de oluyor”

“Ama önemli olan. insanların bu konuda heyecanlanmış olması… Superman hakkında heyecanlanmaları önemli… Superman her zaman fantastik bir karakter oldu. İnsanlar bir şeyler uydursa bile, Superman hakkında konuşmaları bana göre normal. Bu durum Superman’i yeniden görmek istediklerini gösteriyor. İdeal bir dünyada, karakteri yeniden oynamayı çok isterim”