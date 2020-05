Henry Cavill, Clark Kent/Superman’i canlandırmaya devam etmek için görüşmelere başladı.

Variety, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ancak bir Superman filmi için değil, farklı filmlerde karakteri canlandırması için devam ettiğini yazdı.

Cavill, daha önce 3 filmde, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice ve Justice League’de Superman’i oynamıştı. DC filmlerinden Wonder Woman 1984 ve The Suicide Squad’ın çekimleri bittiği için hangi filmde yer alacağı ile ilgili yeni bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz.