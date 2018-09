The Hollywood Reporter genelde güvenilir haberlere imza atan, bir mevzu kesin değilse onu haberleştirmeyen bir site. THR dün Henry Cavill‘ın DC’den ayrıldığını açıklamıştı. Nedenleriyse Cavill’la Shazam!‘deki cameo sahnesi için anlaşılamaması, aktörün The Witcher dizisinde rol almaya hazırlanması ve DC’nin Superman filmleri (Man of Steel 2) yerine Supergirl‘e odaklanacak oluşu ileri sürüldü. Habere göre DC bu aralar Superman filmi hazırlamıyor, tam tersine Supergirl‘e ağırlığını veriyor. Bu filmdeyse Clark’ın çocukluğuna, Supergirl’ün gençliğine odaklanılacak. Bir diğer iddia da WB’nin yavaş yavaş evreni resetleyeceği, resetlemeden sonra Superman rolü için Michael B. Jordan‘ı düşündüğü idi -WB, Jordan’ı senaryo aşaması devam eden yeni Matrix filmi için de düşünmüştü-. Ve son iddia da Ben Affleck‘in de DC’den ayrıldığına dairdi. Hatta Affleck iddiasını Jon Hamm‘in “Senaryo iyi olursa, bana teklif gelirse Batman’i oynarım ama bana teklif gelmedi,” açıklaması takip etmişti.

Bunca iddiadan sonra Cavill’ın menajeri Twitter’dan ayrılığı yalanladı, WB’den açıklama geleceğini belirtti. WB ise yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanlamadı. Hatta ne yalanladı, ne de doğruladı. WB şu sıralar Superman’le ilgili bir kararın verilmediğini, Cavill’la saygılı bir ilişkilerinin olduğunu, olmaya devam edeceğini açıkladı. Lakin bu açıklama aktörün ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruları yanıtlamıyordu. Sonunda Cavill Instagram hesabından bir video paylaştı. “Bugün çok heyecanlıydı #Superman” cümlesinden başka bir şey yazmayan Cavill videoda da hiç konuşmadı, sadece Superman figürünü (oyuncağını) müzik eşliğinde gösterdi. Kısacası Cavill da konuyu netleştirmedi. Kısacası Cavill’ın Superman’i bırakıp bırakmadığı şu an için net değil ama yakın zamanda bir Superman filmi çekilmeyecek gibi görünüyor. Bu yüzden de Cavill evrenden ayrılmasa bile diğer filmlerde cameolarla yetinmek durumunda kalabilir.