Her Gün 1 Yerli 1 Yabancı Film seçkimizde sırayı şiddeti ve çevresindeki dünyayı anlatım dili olarak kullanan Abluka ve Dead Man’s Shoes alıyor.

Yerli Film Önerisi: Abluka

2015 yapımı, yönetmen Emin Alper’in ikinci uzun metrajlı dram ve gerilim türündeki filmi Abluka’nın yönetmenliğini ve yazarlığını da Emin Alper üstleniyor. Filmin başrollerinde; Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Müfit Kayacan ve Tülin Özen yer alıyor.

Kadir 20 yıl boyunca hapis yatmıştır. Cezasının bitmesine iki yıl kala şartlı tahliye olur. Emniyette çalışan Hamza’nın yardımıyla da kendisine iş bulur. Şartlı tahliye süresince çöp toplayıcılığı yapacak olan Kadir’in bu işi yapmasının bambaşka bir nedeni vardır. Emniyet adına çalışarak muhbirlik yapan ve bu çöplerde bomba yapımı ile ilgili malzemelerin olup olmadığını üstlere bildirecektir. Kadir dışarı çıktığında, İstanbul’da hâkim olan siyasi karmaşanın sokaklara yayıldığını ve kendi yaşadığı mahalle de dahil birçok yerin abluka altına alındığına şahit olur. 20 yıldır görüşmediği kardeşi Ahmet de bu mahallede oturmakta ve geçimini sokak köpeklerini öldürerek kazanmaktadır. Kadir, bir yandan yıllardır görüşmediği kardeşiyle arasındaki bağı kurmaya çalışırken bir yandan da yeni yaşamına adapte olmaya çalışır. Fakat kardeşi Ahmet’in hal ve tavırlarındaki değişiklikler, iletişim kurmaya çok fazla yanaşmaması; Kadir’in kafasını karıştırır.

Tepenin Ardı filmi ile dikkatleri üzerine çeken Emin Alper, bu filminde de çok başarılı bir yönetmenlik ortaya koyuyor. Film, karanlık ve boğucu atmosferi ile birlikte en az atmosferi kadar karanlık bir hikaye bizlere sunuyor. Film, kaosun baş gösterdiği, olayların bir türlü dinmek bilmediği bir zaman diliminde geçiyor.

Yurt dışındaki yorumlar ve eleştiriler özelinde film, distopik bir hikaye gibi algılanabiliyor. Lakin biz, Türkiye’de yaşayan insanlar olarak bu ortamları sıkça görüyoruz. Bizim gerçeklerimiz, başkalarının distopyası olabiliyor.

Diyaloglar ve oyunculuklar bakımından harika olan bu film, yaşanılan olaylara bir başka pencereden bakmamızı sağlıyor.

Yabancı Film Önerisi: Dead Man’s Shoes

Türkçeye Ölü Adamın Ayakkabıları diye çevrilen İngiliz gerilim ve dram filmin yönetmenliğini ve yazarlığını Shane Meadows üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Paddy Considine, Toby Kebbell, Gary Stretch ve Stuart Wolfenden rol alıyor.

Richard, orduda geçirdiği onca zamandan sonra, yaşadığı kasabaya geri döner. İngiltere’de küçük bir kasabada geçen bu film, intikam üzerine kuruludur. Richard’ın kardeşi Anthony’nin zihinsel bir engeli vardır. 7 kişilik küçük bir uyuşturucu çetesi, kendi aralarında çılgınca eğlenirken, Anthony’yi de aralarına alırlar. Zalimce onunla alay eder, türlü eziyetlerde bulunurlar. Richard, ona yapılanların intikamını almak için kasabaya gelir. Olaylar farklı bir boyuta taşınır.

Bu film, Richard’ın kardeşine yapılanların intikamını almaya çalışmasını anlatıyor. Sıradan bir intikam filmi değil bu. Gerçekçiliğin arkasına yaslanan, sizleri yer yer gerecek olan bu film, intikam hikayelerine farklı bir bakış açısı ile bakmanızı sağlayabilir.

Filmin ortalarına doğru kendinizi Richard’ın yerine koyarken bulabilirsiniz. Film, ağır bir tempoda işlenmesine rağmen izleyiciyi ekran başında tutmayı başarıyor. Saflık, zalimlik ve intikam üzerine kurulu olan bu filmi siz bakiniz.com takipçilerimize rahatlıkla öneriyoruz.

Keyifli seyirler dilerim.