‘Her Güne Bir Yerli Bir Yabancı Film Önerisi’ serimiz bir kara komedi ve bir de savaş dramı; Anons ve Mandariind ile sürüyor.

Yerli Film Önerisi: Anons

Anons, Yönetmenliği Mahmut Fazıl Coşkun tarafından, senaristliği ise Fazıl Coşkun ile birlikte Ercan Kesal‘ın gerçekleştirdiği 2018 çıkışlı bir film. Başrollerde Murat Kılıç (Binbaşı Kemal), Şencan Güleryüz (Binbaşı Rıfat), Ali Seçkiner Alıcı (Albay Reha) ve Tarhan Karagöz (Teğmen Şinasi) yer alıyor. Film, Kara komedi türünün iyi bir örneği niteliğinde…

Dünya prömiyerini 75. Venedik Film Festivali’nde yapan Anons filminin konusu; 1963 yılında Ankara’da başlaması planlanan bir darbenin hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Binbaşı Kemal, Binbaşı Rıfat, Teğmen Şinasi ve Albay Reha darbenin İstanbul ayağında görevlidirler. Darbenin başarıya ulaşması için en önemli faktör olarak etkili bir bildiri yayınlamanın doğru olduğunu düşünür ve bunu gerçekleştirmek için kolları sıvarlar. Bu bildiri sayesinde halkı yanlarına çekeceklerini düşünen dört asker, darbe gecesi Ankara’daki radyolarda okunacak darbe bildirisinin bir benzerini İstanbul’da okumayı planlarlar. Lakin olaylar hiçte umdukları gibi olmaz.

Filmi seyrederken bolca güleceksiniz ve çoğunlukla kendinizi, karakterlere acınası gözlerle ekrana bakarken bulabilirsiniz. Filmdeki gergin atmosfer o kadar iyi bir şekilde aktarılmış ki filmin bazı anlarında, sizler de karakterlerin düştüğü durumlardan, kendinize düşen gerilim payını elde edeceksiniz. Görüntü açısından filmi çok karanlık bulabilirsiniz ama kısa sürede o karanlık atmosfere de uyum sağlayabiliyorsunuz. Bir Türk filmi değil de sanki bir İskandinav filmi seyrediyormuş gibi güzel bir görüntü yönetmenliği ile karşılaşacağınızın da garantisini verebilirim.

Hikayenin akıcılığı ve oyunculukların başarılı bir şekilde ortaya konulması ile birlikte, bizim için gönül rahatlığıyla 2018 yılının en iyi Türk filmlerinden biri oldu.

Filmdeki radyo müdürü üzerinden; Bir türlü kurtulamadığımız, hak etmedikleri mevkilere gelen, işinde yetkin olmayan kişilerin belli bir noktaya gelip, o noktada bile beceriksizliklerini sürdürmelerine de güzel bir atıfta bulunulmuş. Güzel vakit geçirmenizi sağlayacak bu filmi yürekten öneriyoruz.

Yabancı Film Önerisi: Mandariind

2013 yapımı Gürcü yönetmen Zaza Urushadze’nin yazıp ve yönettiği Çeçen–Gürcü savaşını konu edinen dram/savaş türündeki bu film, 87. Akademi Ödülleri (2015 Oscar)’nde Estonya’nın Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Lakin ödülü dünkü önerimiz olan Ida kazandı.

Filmin başrollerinde; Lembit Ulfsak (Ivo), Elmo Nüganen (Margus), Giorgi Nakashidze (Ahmed) ve Misha Mesxi (Niko) yer alıyor. Filmin konusu; savaşın patlak vermesi ile birlikte bölgede yaşayan pek çok Estonyalı kaçmış, geride ise çok az insan kalmıştır. Bir mandalina bahçesini adam etmeye çalışan (birbirine komşu) Ivo ve Margus da bunlardan ikisidir. Ancak savaş kapılarına kadar gelir ve birbiriyle çatışan iki taraftan kurtulan Ahmed (Çeçen) ve Niko (Gürcü) Ivo’nun evinde kalmaya başlar.

Ahmed ve Niko birbirlerine öfkelidirler. Yaralı bir şekilde yatakta yatmak zorunda kalmasalar, birbirlerinin boğazını sıkmaya dünden razı olduklarını her halleriyle izleyiciye gösterirler.

Film, bize savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu, aslında savaşmasalar arkadaş dahi olabilecek bireylerin, birbirini nasıl da öldürmeye meraklı olduğunu anlatıyor.

Film, iki karakter üzerinden bize savaşların anlamsızlığından söz ederken, filmin sonu ile birlikte aklımıza sadece bir cümleyi yerleştirir; ‘Ne fark eder ki?’. Bu cümle, esasen içinde bir sitem de barındırır. Filmin herhangi bir taraf tutmuyor olması da etkileyiciliğine pekiştiriyor. Film bittikten sonra filmin sonunda çalan soundtrack’ı dinlediğinizi görür gibiyim.

Keyifli seyirler diler, bir sonraki öneri listemizde buluşmak dileğiyle.