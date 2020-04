Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film önerilerimizde 22. bölümde, ülkemiz ve dünya sinemasından iki ilginç örnek, Aydede ve Kamera O Tomeru Na var.

Yerli Film Önerisi: Aydede

2018 yapımı dram türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Abdurrahman Öner üstleniyor. Abdurrahman Öner’in ilk uzun metrajlı filmi olan Aydede’nin oyuncu kadrosunda; Ezgi Mola, Bilal Zeynel Çelik, Emirhan Ateş, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan ve Mehmet Özgür yer alıyor.

Bekir ilkokula giden bir çocuktur. Yıllar önce babasını kaybetmesinden dolayı annesi ve dedesi ile birlikte yaşamaktadır. Bekir’in annesi Rabia, babası İlyas ile birlikte tuhafiye dükkanını işleterek oğluna bakmaya çalışır. Dedesi İlyas’ın, Bekir’e bir bisiklet sözü vardır. Dedesi, Bekir’e olan sözünü tutamadan vefat eder. Annesi Bekir’in üzülmemesi için dedesinin ölmediğini, Ay’a gittiğini ve Aydede olduğunu söyler. Bekir, dedesine ulaşmak ve söz verdiği bisikleti almasını ister. Filmlerde gördüğü olayı yapabilmek için bisiklete, bisiklet içinde paraya ihtiyacı vardır. Babasının ölümü sonrası maddi zorluk çekmeye başlayan Rabia ve ablası arasında miras kavgası başlar. Ablası ile aralarında miras kurası çeken Rabia evi ve tuhafiye dükkanının kaybedince büyük bir çıkmaza girer. Kendisine ve oğluna bakmak için çare arayan Rabia, tüm bu sıkıntıların yanı sıra bir de platonik aşkı ile uğraşır.

Kadın olmanın zorluğunun yanına, taşrada kadın olmak ve onunda yanına taşrada çocuklu ve ‘dul kadın’ olmakta eklenince hayatın ne kadar da acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor.

‘Başında erkek olmayan kadının’ her daim yalnız kalacağı, haksızlıklarla daha fazla karşılaşacağını bizlere sunan bu film, taşra hayatını ve taşradaki insanları iyi bir gözlem sonucu bizlere ustalıkla anlatıyor. Dedikodu, aşk ve yoksulluk üzerinden ilerleyen film, gerçekçi karakterleri ile seyirciye istediğini veriyor.

Öğretmen karakterine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok başarılı bir öğretmen portresi bizlere sunulmuş durumda. Kadın öğretmenin, erkek ve kadın öğrencilere davranışındaki farklılıklar, okul dışı hiçbir sorun ile alakalı olmaması ve agresif tavrı biz seyircilere çok gerçekçi bir öğretmen karakteri izleme fırsatı sunuyor.

Bekir (Bilal Zeynel Çelik) ve Hasan (Emirhan Ateş) arasındaki harika uyumun yanına bir de Ezgi Mola’nın ustalığı eklenince, tadından yenmeyen bir performans karşımıza çıkıyor. Bilal Zeynel Çelik’in daha fazla göz önünde olmasından ötürü Emirhan Ateş’i göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çocuk oyuncuların bu kadar iyi yönetilmesinden ötürü yönetmen Abdurrahman Öner’i ayrıca tebrik etmek gerekiyor.

Yabancı Film Önerisi: Kamera O Tomeru Na

Türkçeye Tek Çekim Ölüler diye çevrilen 2017 yapımı Japonya menşeili filminin yönetmenliğini Shinichirou Ueda üstleniyor. Korku- komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda; Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama ve Harumi Shuhama yer alıyor.

Film, terk edilmiş eski bir fabrikada zombi filmi çekmeye çalışan amatör oyuncular ve yönetmenle başlıyor. Oyuncuların performansından memnun olmayan yönetmen, farklı bir plan için bu fabrikayı seçmiştir. Yapılan çalışmalardan ötürü insan geninde değişiklilere yol açan bu fabrika yıllarca önce kapatılmıştır. Yönetmenin burayı seçme nedeni ise bu fabrikada zombilerin olduğunun iddia edilmesidir. Yönetmende bundan cesaret alarak doğal bir çekim yakalamak amacıyla mekân olarak burayı seçer. Lakin işler hiç görüldüğü gibi değildir. Daha büyük bir plan adına bu çekimler yapılmaktadır.

25 bin dolara mal olan bu filmin ilk yarım saatini izlerken saçmalıklarla örülü olduğunu, düşük bütçe ile buraya kadar gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Fakat yanılmanız yüksek olasılık. Düşük bütçesine rağmen parlak bir fikir üzerine kurulu olan bu film, komedi düzeyi yüksek bir korku filmi.

Son yılların en orijinal filmlerinden biri olan Kamera O Tomeru Na (One Cut Of The Dead), izleyiciyi en başta sıkan bir görüntüde olsa dahi gerçek olay öğrenilince harika bir tempo kazanıyor ve sinema sektörü hakkında birçok şey de anlatıyor.

Çekimler, tuhaflıklar, yönetmenin dehası gibi birçok olayın birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu filmi siz değerli bakiniz.com okurlarına gönül rahatlığı ile öneriyoruz.

Keyifli seyirler dilerim…