Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film serimizde bugün sırada Babamın Kanatları ve Aïlo: Une Odyssée En Laponie var.

Yerli Film Önerisi: Babamın Kanatları

2016 yapımı dram türündeki filmin senaristliğini ve yönetmenliği Kıvanç Sezer üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Menderes Samancılar, Kübra Kip ve Musab Ekici yer alıyor.

İbrahim, çok zor koşullarda çalışan bir inşaat işçisidir. Ciddi bir hastalığa yakalanır. Uzaklarda yaşayan ailesi hayatta onun için en önemli şeydir. Kendisiyle birlikte çalışan yeğeni Yusuf ise yükselme hırsıyla çevresindekileri pek önemsemeyen bir kişiliktir. Amcası ile arasında sorunlar gün yüzüne çıkar. İbrahim’in çalıştığı toplu konut şantiyesinde koşullar giderek cehennemi aratmayan hale gelirken İbrahim’in aklında sadece ailesi vardır.

Sade, yalın ve akıcı bir anlatıma sahip olan bu film, inşaatta olan biteni, oradaki işçilerin yaşamlarını ve inşaat ölümlerini konu edinir. İşçi sınıfına odaklanılan bu film, şantiyeye ve orada çalışan işçiler üzerinden emek, fırsat eşitsizliği ve sistem kavramlarını tartışmaya açıyor.

Anlatmak istediği hikaye duygu sömürüsüne fazlasıyla açık ama yönetmen bu sömürüye olanak sağlamadan, hikayesini gayet gerçekçi ve çarpıcı bir biçimde aktarıyor.

Menderes Samancılar gibi yıllardır sinema sektöründe yer alan, festival filmlerinde görmeye alışık olduğumuz usta oyuncu, biz seyircilere gayet tatmin edici ve doğal bir performans sergiliyor.

Yönetmen Kıvanç Sezer’in ilk uzun metrajlı bu filmi, ayrıca bir üçlemenin ilk filmi olması açısından da ayrı bir öneme sahip. Üçlemenin ikinci filmi ise geçen aylarda vizyona giren Küçük Şeyler idi.

Yabancı Film Önerisi: Aïlo: Une Odyssée en Laponie

2018 yılında vizyona giren Finlandiya yapımı, macera ve gerilim türündeki belgesel- filmin yönetmenliğini Guillaume Maidatchevsky üstleniyor.

Bu yapım bizlere yeni doğan Ren Geyiği Ailo’nun doğaya alışma sürecini anlatıyor.

Yeni doğmuş olan bir Ren Geyiğinin vahşi doğa ortama uyumunu ve diğer canlılarla etkileşimini konu edinen bu yapım, porsuktan, kurtlara, geyiklerden, gelinciğe kadar olan tüm hayvanlar hakkında bizi bir takım küçük ayrıntılar sunarken, onların vahşi doğaya alışma ve hayatta kalma süreçlerini harika bir dille aktarıyor.

Hollywood filmlerini aratmayan gerilimi ile seyirciyi her an diken üstünde tutan bu yapım, dört mevsim ile beraber hayvanlar üzerindeki değişim ve gelişimi harika bir dille aktarıyor.

Avlanma, kaçma ve yeni doğan hayvanların kendilerine gelme sürecini bizlere anlatan bu yapımı siz değerli takipçilerimize gönül rahatlığı ile öneriyoruz.

Keyifli seyirler dilerim.