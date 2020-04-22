Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film serimizde bugünkü önerilerimiz ülkemiz sinemasının son yıllardaki başarılı örneklerinden Borç ve polonya sinemasından Twarz…

Yerli Film Önerisi: Borç

2018 yapımı, yönetmenliğini ve senaristliğini Vuslat Saraçoğlu’nun üstlendiği, dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda; Serdar Orçin, Ipek Türktan ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Ayrıca film, Vuslat Saraçoğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Matbaa dükkanında çalışan fakat üç aydır maaşını alamayan Tufan, banka kredisi sayesinde bir araba satın almıştır. Eşi Mukaddes ve kızları Simge ile tipik bir Türk ailesidir. Eskişehir’de mütevazı bir hayat sürdüren bu aile, gecenin bir yarısı komşusunun rahatsızlanması ve akabinde onlarla birlikte yaşamaya başlamaları üzerinden iyilik temasını konu ediniyor.

Saf ve sakin bir kişiliğe sahip olan Tufan, iş arkadaşlarıyla, eşiyle ve patronuyla gayet saygılı bir ilişki sürdürmesine rağmen maaşını alamaması, krediyi ödeme gününün yaklaşması ve komşusunun bakım masraflarını üstlenmesiyle maddi bir çöküntü yaşıyor. Yaralı karga ile birlikte evdeki misafir sayısının ikiye çıkması ve özellikle hasta komşunun bakımı ile zor zamanlar geçiren aile, Tufan’ın insancıllığı ve sevecenliği sayesinde yaşanılan olumsuz durumlara göğüs germeye çalışır.

İyilik kavramı üzerinden ilerleyen film, akıcılığı, sadeliği ve gerçekçiliği ile seyirciyi ekran başında tutmayı ustalıkla beceriyor.

Film ayrıca; 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında “Ulusal Yarışma” kategorisinde “En İyi Film” ödülü olan Altın Lale Ödülü’nü kazandı.

Yabancı Film Önerisi: Twarz

Türkçeye Yüz adıyla çevrilen, 2018 yapımı Polonya filminin yönetmenliğini Małgorzata Szumowska üstleniyor. Dram ve kara komedi türündeki filmin başrollerinde; Mateusz Kościukiewicz, Małgorzata Gorol ve Anna Tomaszewska yer alıyor.

Jacek, çok sevdiği sevgilisi ve köpeğiyle günlerini geçirirken, her şey onun için yolunda gitmektedir. Sevgilisine evlilik teklifi eder ve nişanlanırlar. Brezilya’daki ünlü İsa heykelinin uzunluğunu bile geçmesi planlanan bir heykelin inşaatında gönüllü bir biçimde çalışan Jacek, metal müzik hayranı ve yakışıklı birisidir. Ancak geçirdiği iş kazası her şeyi alt üst eder. Ölümden dönen, ama yüzü tanınmaz hale gelen Jacek’e yüz nakli yapılması gerekmektedir. Jacek, Avrupa’da ki ilk yüz naklinin gerçekleşmesinin ardından ülkede ilgi odağına haline gelir. Bir anda etrafındakilerin kendisine bakışı değişmiş, ciddi kimlik bunalımları yaşamaya başlar.

Toplumun iki yüzlülüğü ve insanlara obje gibi bakılması üzerine harika bir film. Bir fikir üzerine kurulmuş olan bu film, yer yer tempo sorunları yaşasa da güzel bir toplum eleştirisi olarak karşımıza çıkıyor.

Durağan, ağır tempoda ilerleyen bu film sinematografik açıdan çok başarılı. Yönetmen, yakın plan ve uzak plan çekimleri ile atmosferi çok iyi hissettiriyor.

Avrupa sinemasının önemli duraklarından olan Polonya sinemasının iyi bir örneğini siz bakiniz.com takipçilerine öneriyoruz.

Keyifli seyirler dilerim.