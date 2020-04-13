Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film köşemizin onuncu bölümünde yaşamlarını zorlukla sürdüren sınıflara odaklanan iki film, Daha ve Our Daily Bread var.

Yerli Film Önerisi: Daha

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın gerçekleştirdiği, 2017 çıkışlı dram türündeki sinema filmi, yazar Hakan Günday’ın aynı isimli romanından uyarlandı. Başrollerinde; Hayat Van Eck, Tuba Büyüküstün ve Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor.

Film, genel itibariyle insan kaçakçılığı yapan baba ve oğlu arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Gaza (oğul), babasından uzak bir yerde, İstanbul’da lise okumak hayaliyle, babasına işi için yardım ediyor. Fakat Gaza’nın aklında buralardan uzaklaşıp, babası gibi olmamak var. Babası Gaza’nın her ne olursa olsun yanında kalmasını ve mesleği tam anlamıyla öğrenmesini istiyor. Bu çıkmazdan oluşan film, bizlere sığınmacılar ve insan kaçakçıları üzerinden dramatik bir hikaye anlatıyor.

Film, otoriteyi ve gücü elinde bulunduranın nasıl da canileşebileceğini, göçmenler üzerinden sert bir dille aktarıyor. İnsan kaçakçılarının gözünde, sığınmacıların hiçbir değeri olmadığını ve bu değersizliğin kötü sonuçlar doğurabileceğini bizlere aktarıyor.

Esasen Gaza’nın da sığınmacılardan çok farkı olmadığını, otoriter babasının hal ve tavrından anlayabiliyoruz. Kendi hayatı hakkındaki en küçük kararları bile kendisi alamayan Gaza, içten içe babasına öfke duyuyor.

Film, atmosfer ve oyunculuklar özelinde bir Türk filminin kalitesinin baya üstünde lakin temposunda biraz aksamalar yaşanıyor. Oyunculuklar açısından Hayat Van Eck ve Ahmet Mümtaz arasında harika bir uyum var. Gerçek bir baba-oğul seyrediyormuş gibi aralarında güzel bir bağ kurulduğu görüyoruz. Tuba Büyüküstün’ün performansı diğer başrol oyuncularına göre biraz sönük kalıyor. İlk uzun metrajlı filmi olmasına rağmen Onur Saylak da, filmin temposu dışında gayet iyi bir yönetmenlik sergiliyor.

Yabancı Film Önerisi: Our Daily Bread

Türkçeye Ekmek Kavgası diye çevrilen, 1934 yapımı yönetmenliğini King Vidor’un üstlendiği bir Amerikan dram filmidir. Filmin başrollerinde; Tom Keene, Karen Morley ve John Qualen yer alıyor. Film, King Vidor’un önceki filmlerinden biri olan The Crowd’un devamı niteliğinde.

Mary ve John geçinmekte zorlanan bir çift olarak karşımıza çıkıyor. John, bir türlü iş bulamaz ve çift evlerindeki eşyaları bir bir satarak karınlarını doyurmaya çalışır. Mary’nin amcası, John ve Mary’nin bu çıkmazdan kurtulabilmeleri adına kullanmadığı bir çiftlik evini onlara verir. Lakin ortada büyük bir sorun vardır. Ne John ne de Mary çiftçilikten anlamazlar.

Büyük Buhran yıllarında geçen King Vidor klasiği Ekmek Kavgası, bir çiftliği yoktan var etmeye çalışan bir grup yoksul insanın öyküsünü anlatırken, alt metin olarak yorumlanabilecek bir Amerikan rüyası ve kapitalizm eleştirisi bizlere sunuyor.

Birçok insan eski filmlere karşı ön yargılıdır. Çoğunlukla görüntüden, oyunculuklardan ve seslerden şikâyet edilir. Fakat bu film zamanının da ötesine geçmiş kültleşmiş bir King Vidor filmi. İzlerken filmin kaç yılında, nerede ve kimlerle çekildiğini umursamayacaksınız bile. Yaklaşık 85 yıl önceki bir filmden beklemediğiniz ölçüde yüksek tempolu bir filmle karşılaşacaksınız.

Keyifli seyirler dilerim.