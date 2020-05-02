Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film serimizde bugün Ege’nin iki yakasından iki farklı hikaye, İçerdekiler ve Suntan var.

Yerli Film Önerisi: İçerdekiler

2017 yapımı dram türündeki bu filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Hüseyin Karabey üstleniyor. Melih Cevdet Anday’ın aynı isimli oyunundan uyarlanan bu filmin oyuncu kadrosunda; Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Soysaldı yer alıyor.

80 darbesi döneminde gözaltına alınıp, sorgulanan bir öğretmenin hikayesini konu ediyor. Darbe döneminde iktidarın söylemine karşı bildiri dağıtan bir öğretmen gözaltına alınır. Öğretmenin gözaltında tutulduğu sürede kimseyle görüşmesine izin verilmez. Üstelik hakkında herhangi bir tutuklama kararı çıkmadan, siyasi şube başkomiseri tarafından 185 gün boyunca sorgulanır. Baskı altında sorgulanan ve büyük bir psikolojik savaşa maruz kalan öğretmene, başkomiser tarafından bir teklif yapılır. Film, o teklife ve sonuçlarına odaklanıyor.

Tek mekanda, neredeyse film tamamına yakını başkomiserin odasında geçmektedir. Bol diyaloglu, içerisinde politik taşlama barındıran ve kaliteli oyunculuklarla bezeli olan bu filmin uyarlandığı oyun, 55 yıl önce yazıldı. 80 darbesinden de 25 yıl önce.

Filmi ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. İlk bölüm, öğretmen ve başkomiser arasındaki gerilim ve birbirini alt etme çabasına odaklanırken, ikinci bölüm ise yapılan teklif ve onun ortaya çıkabilecek sorunlara odaklanıyor.

İlk bölüm, oyunculuklar bakımından daha kaliteli, ikinci bölüm ise diyaloglar ve verdiği mesajlar açısından ayrı bir önem taşıyor.

Bu film hakkında yapabileceğim en büyük eleştiri, plan sekans sahnelerinin yer almaması. Ortam zaten dar, odada sadece iki kişi var ve film tamamen diyaloglar üstüne kuruluyken uzun uzun plan sekanslar görmeyi çok isterdim. Diyaloglarla orantılı bir biçimde gelişen duygu değişimlerini gözlemlemek izleyiciye ayrı bir haz verebilirdi.

Ayrıca filmde çok fazla ‘otur şöyle’ cümlesini duyacaksınız.

Yabancı Film Önerisi: Suntan

2016 Yunan yapımı bu filmin yönetmenliğini Argyris Papadimitropoulos üstleniyor. Dram türündeki bu filmin başrollerinde; Makis Papadimitriou ve Elli Tringou yer alıyor.

Kostis, yerel klinikte işe başlamak adına, Yunanistan’ın (Antiparos) küçük adasında kendini bulur. Adadaki nüfus sayısı özellikle kış aylarında 800’e kadar düşmektedir. Yazın ve özellikle ağustos ayında gelen turistlerle nüfus sayısında artış olur. Adada yaşayan yerliler yaz aylarında kazandıkları paralarla bütün bir kışı geçinmeye çalışır. 42 yaşındaki Kostis’in bütün hayatı bir rutindir. Kostis tek düze hayatı sevmemektedir ve bu durumdan çok sıkılmıştır. Genç ve güzel turistlerin arasına karışmak, onlarla vakit geçirmek ister. 21 yaşındaki bir Anna, doktorun fena halde başını döndürecektir.

Film genel tempo olarak gayet rahat izlenebilecek bir film olmasının yanı sıra, anlattığı hikaye bakımından ve anlatım tarzından dolayı seyirciyi içine rahatlıkla alabiliyor.

Oyunculukları ve yaratılan atmosfer bakımından gayet iyi bir iş ortaya koyan bu film, içerisinde rahatsız edici unsurlar da barındırıyor.

Yunan Yeni Dalgasının nadide eserlerinden biri olan bu yapım üzerinden, insan psikolojisi ve aşk üzerine birçok çıkarım elde edilebilir.

Kendi kültürümüzden öğeler bulacağımız bu tuhaf ama gerçekçi Yunan filmini tüm takipçilerimize öneririm.

Keyifli seyirler dilerim.