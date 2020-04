‘Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film Önerisi’ serimizde beşinci günde İşe Yarar Bir Şey ile Lars and The Real Girl değineceğiz.

Yerli Film Önerisi: İşe Yarar Bir Şey

Yönetmenliğini Pelin Esmer‘in gerçekleştirdiği, 2017 çıkışlı sinema filmi. Filmin senaristliğini Pelin Esmer ile birlikte Barış Bıçakçı üstlendi. Filmin ilk gösterimi 36. Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Filmin başrollerinde; Başak Köklükaya (Leyla), Öykü Karayel (Canan) ve Yiğit Özşener (Yavuz) yer alıyor.

Leyla, lise arkadaşları tarafından her yıl düzenlenen, lakin bugüne kadar hiç katılmadığı yemeğe, 25 yıl aradan sonra gitmeye karar verir. 16 saatlik bir tren yolculuğuyla gideceği yere varacak olan Leyla, tren garında Canan ile tanışır. Canan oyuncu olmak isteyen bir hemşiredir. İş görüşmesine gidebilmek için trenle seyahati seçmiştir. Canan, bu uzun yolculukta Leyla’ya eşlik eder. Karakterlerimiz, yolculuk esnasında birbirleri ile kaynaşırlar ve Canan, Leyla’ya iş görüşmesine gitmediğini, zor bir görevi yerine getirmek için bu yolculuğa çıktığını anlatır. Bu konuşmanın ardından iki karakter birbirlerine daha fazla yaklaşır ve bu zorlu görevi birlikte yerine getirmeye karar verirler.

Şiirsel anlatımla bezeli bu yol filmi; diyaloglarıyla ve oyunculuklarıyla seyirciyi koltuğa bağlıyor. Film ilerledikçe kendinizi Canan’ın yerine koymaya ve bu zor görevi yerine getirip, getiremeyeceğinizi düşünürken bulabilirsiniz.

Plan sekans olarak çekilmiş yemek sahnesi; doğallığı ve canlılığı ile sanki o masada sizde oturuyormuşsunuz hissi veriyor.

Uzun süredir beyazperde de göremediğimiz Başak Köklükaya, filmdeki oyunculuğuyla kendisini ne kadar özlediğimizi hatırlatıyor.

11’e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer, bu harika anlatıma sahip filmiyle yine yeteneklerini konuşturuyor, bir sonraki filmi için ise şimdiden bizleri meraklantırıyor.

Yabancı Film Önerisi: Lars and The Real Girl

Yönetmenliğini Craig Gillespie’nin üstlendiği 2007 yapımı ABD ve Kanada ortak yapımı bu filmin oyuncu kadrosunda; Ryan Gosling (Lars), Emily Mortimer (Karin) ve Paul Schneider (Gus) yer alıyor.

Çocukluğundan beri uysal ve içine kapanık olan Lars, babasının ölümünden sonra tamamen içine kapanmış ve sosyalleşmekten korkar hale gelmiştir. Ağabeyi Gus ve onun hamile eşi Karin’in yaşadığı evin yanında bulunan kulübe benzeri bir yerde tek başına yaşayan Lars, yaşadığı küçük kasabada herkes tarafından tanınan, sevilen bir gençtir. Kendisi hakkında endişelenen ve sosyalleşmesini sağlamak adına uğraş veren Karin’ın tüm çabalarına rağmen Lars’ın içine kapanıklığı devam eder. Lars, Gus ve Karin’e internet üzerinden bir kız arkadaş bulduğunu söylediğinde, Gus ve Karin çok mutlu olurlar lakin olaylar hiçte gözüktüğü gibi değildir. Lars’ın, bir gün onları yarı Brezilya’lı, yarı Danimarka’lı kız arkadaşı Bianca ile tanıştırmak istemesine çok sevinirler. Ama Bianca, Lars’ın internetten sipariş ettiği şişme bir kadındır. Gus ve Karin, Bianca’yı gördüklerinde, yüzlerindeki şaşkınlık ifadesini saklayamazlar ama eğer ki bu bir oyun ise bu oyuna devam etmeye karar verirler

Ağır temposuna rağmen içinizi ısıtacak bu filmde Ryan Gosling, harika bir performans ortaya koyuyor. Jest ve mimiklerini çok iyi kullanan Gosling, seyirciyi performansı ile büyülüyor.

Orijinal senaryosunun yanı sıra, atmosferiyle, oyunculuklarıyla ve naifliği ile seyirciyi bazen güldürüp bazen de duygusallaştırabiliyor.

Six Feet Under dizisinin senaristlerinden Nancy Oliver’ın ilk film senaryosu olan Lars and The Real Girl’ü siz takipçilerimize gönül rahatlığıyla öneriyoruz.