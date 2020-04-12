Her Güne Bir Yerli Bir Yabancı Film Serimizin sekizinci bölümünde farklı dünyalardan iki film, Kar ve Eshtebak var.

Yerli Film Önerisi: Kar

2017 yapımı dram türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Emre Erdoğdu üstleniyor. Bu film, Emre Erdoğdu’nun ilk uzun metrajlı filmi… Filmin oyuncu kadrosunda; Hazar Ergüçlü, Halil Babür ve Ozan Uygun yer aldı.

Ali, anneleri farklı dahi olsa, daha önce hiç görmediği kardeşi Müzeyyen ile tanışabilmek için Bolu’dan, Antalya’ya gelir. Müzeyyen, Antalya’nın varoş mahallerinin birinde annesi ile birlikte yaşıyor. Müzeyyen ve arkadaşları gün boyu uyuşturucu ve alkolün etkisi altındadır. Bolu’da daha düzenli ve tertipli bir hayat yaşayan Ali, Müzeyyen ile birlikte takılmaya başlar.

Gençlik filmi olarak da ele alabileceğimiz bu film, farklı kültür ve sosyal gruptan insanların, birbirlerine öykünmesini de bizlere anlatıyor. Yüksek temposu, çekimleri ve oyunculukları gayet başarılı olan bu filmin, alkol ve uyuşturucunun etkisindeki gençlerin hal ve tavırlarını bizlere çok iyi aktarıyor. Bu başarıdan ötürü de hem Emre Erdoğdu’yu hem de görüntü yönetmeni Ercan Küçük’ü tebrik ediyorum.

Film, politik öğeler barındırmasına rağmen bir politik film olmadığından olayları yüzeysel bir biçimde biz seyircilere anlatıyor.

Yabancı Film Önerisi: Eshtebak

Türkçeye Çatışma diye çevrilen 2017 yapımı Mısır filminin yönetmenliğini Mohamed Diab üstlendi. Dram ve politik türündeki bu filmin oyuncu kadrosunda; Nilli Kerim, Hany Adel, Ahmed Malek ve Ahmad Dash yer alıyor.

Film, 2011 yılında Hüsnü Mübarek’in devrilmesi ile birlikte iki yıl içinde kurulmuş yeni hükümet taraflıları/karşıtları olan insanları bir araya getiriyor. Mürsi ve Müslüman Kardeşler’e yapılan askeri darbenin bir gününe odaklanıyor. Film, halkın ayrıştığı ağır politik havada hem birbirleriyle hem de anlayıştan yoksun polis gücüyle olan mücadelelerini klostrofobik bir zırhlı araca içine sıkıştırarak bizlere sunuyor.

Zırhlı polis aracında kapalı kalan, birbirlerinden nefret eden zıt siyasi görüşteki kişileri odağa alan bu film harika bir atmosfere, çekimlere ve diyaloglara sahip. İzleyiciyi geren sahnelerin yanı sıra, bizlere iki görüş hakkında da sempati duymamızı sağlamadan bilgiler veriyor.

Bir tarafı savunmadan, didaktik olmadan böyle bir iş çıkarabilmek pek kolay değil. Çatışma sahnelerin doğallığı ve gerçekliği ile sanki o zırhlı aracın içinde sizde varmışsınız hissini çok iyi aktarıyor.

Keyifli seyirler dilerim.