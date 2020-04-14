Her gün bir yerli bir de yabancı film önerdiğimiz köşemizde ülke sinemamızın klasiği Masumiyet ve Panahi sinemasının önemli filmlerinden Se Rokh var.

Yerli Film Önerisi: Masumiyet

Türk sinemasının ekol olmuş isimlerinden Zeki Demirkubuz’un, 1997 yapımı dram filminin oyuncu kadrosunda; Derya Alabora, Güven Kıraç ve Haluk Bilginer yer alıyor.

Yusuf, namus cinayeti nedeniyle girdiği hapishaneden cezasının bitmesi ile çıkar. Amaçsız bir hayata sahiptir artık. Ne yapacağını bilemez bir haldeyken, izbe bir pansiyonda yolu Bekir ve Uğur’la kesişir. Uğur güçlü bir hayat kadınıdır, Bekir ise ona saplantılı bir adam. Fakat Uğur’un gönlünde Zagor vardır… Hikayedeki tüm kişilerin hayatlarını derinden sarsan hadiseler yaşanır, herkes kendi masumiyetini arar; bu seçimlerde tüm karakterlerde derin yaralar açılmasına sebep olur.

Birçok kişinin izlediği, izlemese dahi Haluk Bilginer’in meşhur tiradından haberdar olduğu bu film, bizlere aşk üzerine, vicdan üzerine birçok şey anlatıyor. Filmi seyrederken kimisi Bekir’e üzülür, kimisi Uğur’a lakin hemen hemen herkes saf ve gariban Yusuf’a acır.

İzlemesi biraz zor olan bu filmi, esasen bu kadar zor olmasını sağlayan temposu veya ağır işlenmesi değil. Hakikati, gerçek hayatı tüm çıplaklığıyla bizlere aktarmasıdır. Filmde anlatılan hemen hemen hepimizin bir yerlerden tanıdığı, bildiği veya duyduğu bir hikayedir. Lakin bu hikayeye tanık olmak bambaşka bir şeydir.

Film, gerçekçiliğe arkasını yaslayarak önümüze çıkıyor. Bu film bana göre Zeki Demirkubuz’un en iyi filmi. Demirkubuz’un da deyişiyle; ‘Öyle bir film ki, biraz daha sürse Çehov’un dediği gibi neden yaşadığımızı anlayacaktık’.

Yapım vizyona girdiği yıl Antalya Film Festivali’nde 4 Altın Portakal ve Altın Koza Film Festivali’nde de dört ödüle layık görüldü.

Yabancı Film Önerisi: Se Rokh

Türkçeye Üç Hayat diye çevrilen, yönetmenliğini Cafer Penahi’nin gerçekleştirdiği 2018 çıkışlı İran yapımı drama filmidir Oyuncu kadrosunda; Cafer Penahi, Behnaz Jafari ve Marziyeh Rezaei yer alıyor.

Genç bir kız olan Marziyeh’in en büyük hayali oyuncu olmaktır. Hayallerine kavuşabilmek için konservatuara gitmek isteyen genç kız, ailesinin engeliyle karşı karşıya kalır. Marziyeh konservatuara gitmek için ailesini ikna edemeyince, internete bir video yükleyip ünlü oyuncu Behnaz’dan yardım istemeye karar verir. Yüklediği çarpıcı bu video Behnaz’ı derinden etkiler. Behnaz, Marziyeh’e yardım etmek için elinden geleni yapar.

Ortadoğu’da kadına verilen önemin üzerine kurulu olan bu film, genel olarak ikiyüzlülük ve çifte standart temasını ön plana çıkarıyor.

Yıllarca film çekmesi yasaklanan Cafer Penahi, diğer harika filmlerine bir yenisini daha eklemiş. Köye sıkışmışlık hissini, kadının toplumun gözündeki değerini ve köy halkını bizlere çok gerçekçi ve saf bir biçimde aktarıyor.

Filmde, köy halkının dahil olduğu sahnelerde genellikle Türkçe konuşuluyor. Bizim konuştuğumuz ve onların konuştuğu dilin ne kadar farklılaştığını da şahit oluyoruz.

İlk gösterimi 2018 Cannes Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gerçekleştirilen film, yarışmada en iyi senaryo ödülünü kazandı.

Keyifli seyirler dilerim.