Her Güne 1 Yerli, 1 Yabancı Film Önerisi köşemizde sırayı belki defalarca seyrettiğiniz ama bir kez daha izlemeniz gereken Muhsin Bey ve Fransa’dan etkileyici bir yapım Jusqu’à La Garde alıyor.

Yerli Film Önerisi: Muhsin Bey

1987 yapımı, Yavuz Turgul’un yazıp, yönettiği dram ve müzikal türündeki bu filmin oyuncu kadrosunda; Şener Şen, Uğur Yücel ve Sermin Hürmeriç yer alıyor.

İstanbullu Muhsin, Türk musikisine ve çiçeklerine düşkün, değerlerine bağlı bir ‘eski usül’ insandır. 80’lerde hızla değişen şehre, köyden kente göçün getirdiği kültür erozyonuna yabancı ve ilkeleriyle yaşayan bir insan. Bir gün kaset çıkarmak için şehre gelmiş, yanık sesli türkücü Ali Nazik’le kesişir yolları. Muhsin Bey, Ali’yi şöhretle tanıştırabileceğini düşünür. Bu iki ayrı dünyanın insanı böylece, zorlu bir işbirliğine girerler.

Film, 80 darbesinden sonra değişen Türkiye’yi bizlere sunarken, özünden kopmamaya çalışan Muhsin Bey’i merkezine alıyor. Darbe ile birlikte hemen hemen her şey değişime uğruyor ve müzikte kendine düşen payı fazlasıyla tadıyor.

Türkiye ile birlikte müzik de arabeskleşir. Muhsin Bey, bu düzeni direnmeye çalışmanına rağmen Ali Nazik ile beraber değişimini, dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Yavuz Turgul’un en sevdiğim filmidir. Atmosferi, oyunculukları, sadeliği her şey tadında. Abartı sahneler yok, adeta gerçek hayattan bir kesit gibidir.

Yabancı Film Önerisi: Jusqu’à La Garde

Türkçeye Velayet diye çevrilen, 2017 yapımı yönetmenliğini Xavier Legrand’ın üstlendiği dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda; Denis Ménochet, Léa Drucker ve Thomas Gioria yer alıyor.

Antoine ve Miriam çifti boşanırken velayet konusunda anlaşmazlık yaşar. Ailenin 18 yaşına basmak üzere olan kızı Joséphine’le ilgili bir tartışma olmasa da, 11 yaşındaki Julien ifadesinde babasını görmek istemediğini belirtmesine rağmen mahkeme, 2 haftada bir babasıyla kalma şartı getirir. Bu durum elbette Julien ve ailesinin istemediği bir şeydir. Antoine son derece dengesiz ve çabuk öfkelenebilen bir adamdır.

Kadına ve çocuğa şiddet üzerine kurulu bu filmi, Anne ve çocuğun gözünden izleyerek bir aile dramasına şahit oluyoruz.

Film ağır bir tempoda işleniyor. Daha önce önerdiğimiz filmlere göre sinematografi açısından daha düşük bir seviyede olsa dahi hikayesi ve karakterleri ile tanıdık bir hikaye anlatıyormuş hissi veren bu film, seyirciyi içine çekiyor ve karakterlerle bağ kurmanızı sağlıyor.

Keyifli seyirler.