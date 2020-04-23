Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film köşemizin 20. bölümünde aile içi ilişkilere odaklanan iki film, Nefesim Kesilene Kadar ve Wildlife var.

Yerli Film Önerisi: Nefesim Kesilene Kadar

2015 yapımı, dram türündeki filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Emine Emel Balcı üstleniyor. Emine Emel Balcı’nın ilk uzun metrajı olan bu filmin oyuncu kadrosunda; Esme Madra, Sema Keçik ve Rıza Akın yer alıyor.

Serap, bir tekstil atölyesinde çalışmaktadır. Babasının uzun yol şoförü olmasından ötürü ablası ve eniştesiyle beraber yaşamak zorundadır. Fakat eniştesinin, Serap’ın kazandığı parada gözü vardır. Eniştesinin baskıları ve ablasının da bu duruma göz yumması, Serap için çekilmez bir durum oluşturmaya başlar. Serap’ın tek isteği babasıyla birlikte yeni bir eve çıkıp, baba-kız birlikte yaşamaktır. Sürekli yollarda olan babasının her seferinde Serap’ın bu hayalini geçiştirmesi ve kayıtsızlığı; Serap’ın, hayatını düzene oturtması adına, ipleri kendi eline almasına yol açar.

Film boyunca hareketli kamera ile Serap’ın peşine takılıp, onu takip ediyormuşçasına, yaşadıklarına şahit oluyoruz.

Çalışma şartları, kadına verilen değer ve çocuk işçiliği hikayenin yan unsurları olmasına rağmen izleyicinin önüne en saf şekliyle sunuluyor.

Film, bazı noktalarda Serap karakterini ahlaki açıdan da eleştirmemizi de sağlıyor. Yaptığı bazı davranışlar etik olmamasına karşın hayatın tam içinden mevzular olduğunu da görmezden gelemeyiz.

Serap, bizlere güçlü bir kadın portresi çizse dahi elindeki güce tamamen kavuşabilmesi için yine bir erkeğin yardımına muhtaç olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere hayatın gerçekçiliğini ve kadınların self – determinizminin kısıtlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Yabancı Film Önerisi: Wildlife

2018 yapımı, Türkçeye Yangın Yeri diye çevrilen filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Paul Dano üstleniyor. Richard Ford’un 1990 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda; Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Ed Oxenbould ve Bill Camp yer alıyor.

Filmin temelinde, Anne, baba ve bir çocuktan oluşan, çekirdek bir aile yer alıyor. Golf sahasında çalışen Jerry, işini kaybediyor ve kasabanın çevresindeki orman yangınıyla mücadele etmekte olan ekibe katılıyor. Bu da annesi Jeanette ve Joe’nun, zor ekonomik koşullar altında hayatlarına devam etmek zorunda olmaları anlamına geliyor. Ve bu süreç, Jeanette’in daha elverişli ekonomik şartlar elde etmek adına kendine yeni bir hayat yolu çizmesi sonucunu doğuruyor.

Film, aile olmayı beceremeyen, birbirlerinin eksikliklerini kapatamayan bir aileye odaklanıyor. Babanın yaşadığı talihsizlikler ve egosu yüzünden dibe vurmasıyla, eşi ve çocuğuyla olan ilişkilerinin zedelenmesi üzerinden bizlere aile olmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

1960’larda geçen bu film, Amerika’nın içinde bulunduğu Vietnam savaşını ve onun yarattığı ekonomik buhranı da gözler önüne seriyor.

Son on yıla damgasını vuran, her türden filmlerde oynayan, tek bir karaktere tıkılıp kalmayan Jake Gyllenhaal gayet başarılı bir performans ile karşımıza çıkıyor.

Film, boğucu bir atmosfere sahip olmasına karşın seyirciyi her an diri tutmayı başarabiliyor.

Keyifli seyirler dilerim