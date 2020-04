Selamlar bakiniz.com takipçileri. ‘Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film Önerisi’ serimizin altıncısında Son Çıkış ve Dogman’i sizlere öneriyoruz.

Yerli film Önerisi: Son Çıkış

Yönetmenliğini Ramin Matin’in üstlendiği, Senaryosunu Can Kantarcı’nın yazdığı, 2018 yapımı kara-komedi türündeki filmin başrollerinde; Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik ve İbrahim Selim yer alıyor.

Tahsin, çalışma saatleri 9-6 olan bir plazada çalışıyor. Hayatından bezmiş ve sabrının sonuna gelmiş olan Tahsin, eşini, işini kısacası her şeyini geride bırakıp sahil kenarında bir kasabaya yerleşmeye karar verir. Her şeyini toplayıp umut dolu bir yolculuğa çıkar. Lakin hiçbir şey umduğu gibi gitmez ve bu macera absürt ve yer yer komik bir kabusa döner. İstanbul’dan ayrılmak için her yolu deneyen Tahsin bu amacına ulaşıp, hayal ettiği dinginliğe ulaşabilecek midir?

Büyük şehrin keşmekeşliğinden bunalmış plaza insanının, büyük şehirden uzaklaşmaya çalışması ve hatta kaçış çabasını anlatan bu film, birçok toplumsal sorunu da gözler önüne seriyor. İstanbul trafiği, insanların kabalığı ve kalabalığı, neredeyse her bölgede bulunan inşaatların çıkardığı gürültüler ve yurdumun insanına dair birçok gözlemde bulunan bu film, 2018 yılının en iyi Türk filmlerinden birisi. Anlattığı toplumsal sorunları, komedi üzerinden eleştirerek bizleri yer yer güldürse de sorunları da net bir biçimde önümüze koyuyor.

Film, bizlere İstanbul’un karmakarışıklığını o kadar iyi bir biçimde aktarıyor ki, İstanbul’da hiç bulunmamama rağmen o sıkıntıyı iliklerime kadar hissedebildim.

Yönetmen Ramin Matin, Kusursuzlar ve Kıyıdakiler filminden sonra, iyi bir filme daha imza atarak, şimdiden gelecek filmleri hakkında bizi meraklandırıyor.

Yabancı Film Önerisi: Dogman

2018 yapımı, Matteo Garrone’nin yönettiği, İtalyan yapımı, dram filminin oyuncu kadrosunda; Marcello Fonte, Edoardo Pesce ve Adamo Dionisi yer alıyor.

Sevgi dolu ve nazik bir adam olan Marcello, köpeklere bakıcılık yaparak para kazanıyor. Hayattaki en büyük amacı iyi bir baba olmak olan Marcello, eşinden boşandığı için kızı ile istediği kadar görüşemiyor. Ancak baba kız, bir araya geldikleri her anın tadını doyasıya çıkarıyorlar. Vaktinin çoğunu bakımını üstlendiği köpekler ile geçiren Marcello’nun hayatı, çocukluk arkadaşı olan Simone’nin hapisten çıkıp, mahalleye geri dönmesi ile bambaşka bir hal alıyor. Eski bir boksör olan Simone’nin mahalleye geri dönmesi, herkesin huzurunun kaçmasına neden olur. Simone yüzünden kendisini şiddet dolu bir dünyanın içinde bulan Marcello, onurunu kazanmaya çalışırken masumiyetini mi kaybedecektir?

Tek bir karakteri merkeze alarak, bizlere bir hikâye sunan yönetmen Garrone çok iyi bir iş ortaya koyuyor. Atmosfer, diyaloglar ve oyunculuklar tek kelime ile şahane. Ki zaten Marcello Fonte, filmdeki performansı ile Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Karakter gelişimi, karakterin olaylara karşı verdiği tepkiler ve bu tepkilerin yaşamlarında geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkarması ile birlikte, film gerçekçilik bakımından da gönlümü feth etmeyi başarıyor.

Geniş kitlelerce Gomorra filmi ile bilinen yönetmen Matteo Garrone, Dogman filmi ile de ününe ün kattı.