Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film serimizin otuzuncu ve son bölümünde Sivas ve Oiktos var.

Yerli Film Önerisi: Sivas

2014 yapımı dram türündeki filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Kaan Müjdeci üstleniyor. Filmin başrollerinde; Doğan İzci, Ozan Çelik ve Okan Avcı yer alıyor.

11 yaşındaki Aslan’ın yaşadığı küçük köyde yapabildikleri kısıtlıdır. Tek eğlencesi okula gitmek ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ibarettir. En büyük derdiyse aynı sınıfta okuduğu Ayşe’ye olan aşkıdır. Bir gün yaşadıkları yerde bir hayli popüler olan köpek dövüşlerinden birine denk gelen Aslan, burada dövüşü kaybeden ve yaralanıp yere yığılan Sivas adında terk edilmiş kangal köpeğiyle karşılaşır. Bu karşılaşma o andan itibaren yaşayacağı hayatı etkileyecek en önemli dönüm noktalarından biri olur.

Sivas adlı köpek ve ‘sahibine’ odaklanan bu hikaye, ‘coğrafya kaderdir’ sözünü bir kez daha doğruluyor. Aslan, Sivas ile farklı bir hikayede, farklı bir zamanda ve farklı bir ortamda tanışmayı çok isterdi. İnsanlığın yok olduğu hatta hiç uğramadığı bir düzende, köpekleri dövüştüren zalimler arasında Aslan’ın naifliği ve merhameti ile karşılaşıyoruz. Filmin ilerlemesi ile birlikte Aslan, ‘coğrafya kaderdir’ sözünü hatırlamış gibi filmin başındaki düşüncelerinden uzaklaşır ve farklı bir bakış açışı ile olayları inceler.

Neredeyse tamamında amatör oyunculukların bulunduğu bu film, doğallık, gerçeklik ve sadelik açısından adeta bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Doğan İzci’nin bu performansı sinemamız adına ikonik bir karaktere dönüşmesini sağlıyor. Uçurtmayı Vurmasınlar filmindeki performansı ile nasıl Ozan Bilen’i hala ‘Barış’ olarak hatırlıyorsak, Doğan İzci’yi de yıllar sonra bu filmdeki ‘Aslan’ rolü ile hatırlayacağız.

Film, yer yer teknik problemler barındırsa da son 10 yılın en iyi Türk filmlerinden biri olduğu gerçeğini yadsıyamayız.

İlk uzun metrajlı filmi ile dikkatleri üzerine çeken Kaan Müjdeci’nin Sivas filmi, Altın Aslan Ödülü için yarışmak üzere 71. Venedik Film Festivali’ne seçildi. Sivas, festivalde Altın Aslan’dan sonra gelen, Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Kaan Müjdeci’nin yeni filmi İguana Tokyo’da 2020 yıl içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.

Yabancı Film Önerisi: Oiktos

Türkçeye Zavallı diye çevrilen, 2018 yapımı Yunan filminin yönetmenliğini Babis Makridis üstleniyor. Yorgos Lanthimos’un öncüsü olduğu Yunan Tuhaf Dalgası’nın filmlerinden biri olan Oiktos’un oyuncu kadrosunda; Yannis Drakopoulos, Evi Saoulidou, Makis Papadimitriou yer alıyor.

Sadece mutsuz olduğunda mutlu olabilen, üzüntü bağımlısı, acınmaya muhtaç, kendine acısınlar diye her şeyi yapmaya hazır bir adam başrolde yer alıyor. Lawyer, mutsuzluktan beslenen bir adamdır. Hayatında her şey yolunda gittiği zaman mutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılır. Fakat ne zaman işler değişir, hayatında bir şeyler ters gitmeye başlar işte o zaman mutlu olur. Bu yüzden Lawyer, acıyı bir giysi gibi üzerinde taşıyabilmek adına elinden geleni yapmaya hazırdır.

Zavallı, yeterince zalim olmayan bir dünyada yaşadığını düşünen bir adamın öyküsünü bize sunuyor. Alışılmışın dışında olan bu filmi, Lanthimos’u seven veya Yunan Tuhaf Dalgası’na aşina olanlara öneriyoruz. Bu türe alışık olmayan seyirciler çok zor anlar yaşayabilir.

Yunan Tuhaf Dalgası denilince akla gelen ne varsa bu filmde bulabilirsiniz. Sabit kamera ile çekim, mekanik oyunculuklar, donuk ve anlamsız mimikler. Bu filmde hepsi mevcut.

Filmi seyrederken fazlaca Lanthimos kokuyor diye düşünmüştüm. Filmin senaristine bakınca neden olduğunu anladım. Dogtooth, The Lobster, Chevalier ve The Killing of a Sacred Deer filmlerinin senaryo yazarı Efthimis Filippou’nun, bu filmin senaryosuna katkıda bulunduğunu gördüm.

Sevgili bakiniz.com takipçileri. Her gün yayınladığımız bu yazı serimizin sonuna geldik. 30 gün boyunca toplamda 60 film önerdiğimiz bu serimizde, umarım önerilerimizi beğenmişsinizdir. Farklı türdeki yazılarda görüşmek üzere.