Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film köşemizde bugün farklı hikayelere sahip ama evden dışarı çıkmadan derdini anlatan filmler, Suç Unsuru ve Kynodontas var.

Yerli Film Önerisi: Suç Unsuru

2019 yapımı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe üstleniyor. Dram ve kara komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda; Altuğ Elveriş, Koray Erkök ve Bülent Çolak yer alıyor.

Komiser Baran, ekibi ile birlikte sabahın ilk ışıklarında, aynı evi paylaşan Celal ve Buğra’nın evine baskın düzenler. İki arkadaş duruma anlam veremeden, komiser tarafından sorgulanırlar. Olaya dahil olan apartman yöneticisi Arslan Bey ise komşularını hiç tanımadığı gerçeğiyle yüzleşirken, kapı komşularının iddialar karşısındaki soğukkanlı duruşlarına da anlam veremez. Arama süresince şüphelere yenileri eklenirken, Celal ve Buğra bu baskının altından kalkabilecekler midir?

Hızlı temposu ve özellikle diyaloglardaki başarısıyla bir ilk filme göre gayet başarılı bir iş ortaya koyan yönetmen Arda Eminçe, seyircinin ilgisini filmin son anına kadar canlı tutmayı başarıyor. Oyunculuklar açısından film vasat altı kalsa dahi, izleyiciyi sıkmayan bir kurguya sahip.

Baştan sona tek mekân içerisinde çekilen bu filmi daha da enteresan yapan detay ise bu olayın gerçekte yaşanmış olması.

Yabancı Film Önerisi: Kynodontas

Türkçeye Köpek Dişi adıyla çevrilen, 2009 yapımı, Yunan filminin yönetmenliğini Yorgos Lanthimos üstleniyor. Bu kendi şahsına münhasır filmin oyuncu kadrosunda; Angeliki Papoulia, Mary Tsoni, Christos Passalis, Christos Stergioglou ve Michele Valley yer alıyor.

Distopik bir film olan Köpek Dişi, çocuklarını tüm hayattan kopararak, izole bir biçimde sahip oldukları büyük bahçeli ve havuzlu evleri içerisinde tutan bir aileyi anlatılıyor. Çocukların dışarı çıkması kesinlikle yasak. Çocuklar, tüm bilgileri anne ve babalarından öğrenirken, ebeveynler bilerek ve isteyerek çocukları yanlış yönlendiriyorlar. Evden dışarı çıktıkları an öleceklerini söyleyen baba, tek bir durumda ölmeyecekleri yalanını uydurur: Evden çıktıklarında ölmemeleri için köpek dişlerinin düşmesi gerekiyordur.

Rahatsız edici sahneler eşliğinde hikayesini anlatan Lanthimos, körü körüne bağlılığa, dinlere, gelenek ve göreneklere ağır bir eleştiri sunuyor. Film boyunca mekanik oyunculuklarla performans sergileyen çocuklar, ebeveynlerine bağlı bir biçimde yaşamlarını devam ettiriyorlar.

Çocukların kendi aralarında yaşadıkları sorunları çözmek adına ceza yöntemini tercih eden baba, bazı durumlarda ise çocukları ödüllendirerek, onları insan olmaktan çıkarmış, neredeyse Pavlov’un Köpeği durumuna sokmuştur.

Ağır temposunun yanı sıra, fazlaca rahatsız edici sahne bulunmasından ötürü filmin her yaştan kitleye uygun olmadığını da belirtmem gerekiyor.

Film hakkında sevmediğim birkaç durum olsa da spoiler vermemek adına bunlardan bahsetmeyeceğim.

Keyifli seyirler dilerim.