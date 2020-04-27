Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film dizimizin yeni bölümünde insan yaşamının derinliklerine indiğimiz iki film, Toz Bezi ve Taxi var.

Yerli Film Önerisi: Toz Bezi

2015 yapımı yönetmenliğini ve senaryosunu Ahu Öztürk’ün üstlendiği dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda; Asiye Dinçsoy, Nazan Kesal ve Mehmet Özgür yer alıyor.

Nesrin ve Hatun evlere temizliğine giden evli ve çocuklu iki kadındır. Nesrin’in eşi ile olan problemlerinden sonra eşinin evi terk etmesi üzerine Nesrin, kızıyla yalnız başına kalır. Günlerce kocasını arayan Nesrin, bir haber alamayınca sigortalı bir işe girip, kendi düzenini kurmak ister. Lakin hiçte kolay değildir.

Film, Nesrin ve Hatun karakterleriyle, işçi, kadın ve etnik köken kavramları üzerinden bizlere toplumsal bir eleştiri sunuyor.

Hatun’un eşiyle ve işiyle yaşadığı problemlerin üstüne, bir de varoluşsal bir etnik köken sorgulaması eklenince, Hatun açısından yaşam daha da zorlaşıyor. Nesrin ise eşini bulmak ve bir işinin olmasını istemek dışında başka şeylerle pek ilgilenmez.

Sakin ve akıcı bir atmosferde işlenen film, özellikle Asiye Dinçsoy’un doğal ve gerçekçi performansı takdiri hak ediyor. Yönetmen Ahu Öztürk’ün düşük gelirli aileler üzerinde yaptığı başarılı gözlemler sayesinde, konu ile direkt bağlı olmayan diyalogların, gerçekçiliği ve doğallığı izleyiciyi büyülüyor.

Genel anlamda İstanbul’a göç etmiş, evlere temizliğe giderek hayat mücadelesi veren iki kadının hikayesini konu edinen bu film, diyaloglar, atmosfer ve sadelik açısından başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

35. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma kategorisinde, En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve En İyi Senaryo Ödüllerini kazanmıştır.

Yabancı Film Önerisi: Taxi

2015 yapımı İran filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Jafar Panahi üstleniyor. 65. Berlin Film Festivalinde Altın Ayı kazanan bu filmin oyuncu kadrosunda; Jafar Panahi, Hana Saeidi ve Nesrin Sutude yer alıyor.

2010 yılında aldığı ceza sonucu 20 yıl boyunca film çekmesi yasaklanan Jafar Panahi, baskılara rağmen gerçek kimliği ile taksici rolünde yer alıyor. Ara ara kısa mesafeli yolcuları arabaya alan Panahi’nin bu filmi, yıllar sonra bile hatırlanacak düzeyde bir başkaldırıdır. Çektiği politik filmler yüzünden sinemadan uzaklaştırılmaya çalışılan, bir sene tutuklanan ve yurtdışına çıkış yasağı konulan Panahi, direnmeye ve film çekmeye devam ediyor.

Film, içerisinde sistem eleştirisini barındırmasına karşın yer yer didaktik olmaktan da kaçamıyor. Zor şartlar altında çekilen bu film, kurgusu ile sinema tarihinde önemli bir örnek olarak yerini alacaktır.

Panahi, anlatmak istediğini, vermek istediği mesajı fazlasıyla açıkça ortaya koymasına rağmen filmin sonu ile birlikte metaforik anlatımını da eksik etmiyor.

Sanatçıların tutuklandığı, fikirlerinden dolayı ağızları kapatılan veya idam edilen bir toplum için bundan daha iyi bir eleştiri olacağını sanmıyorum.

Keyifli seyirler dilerim.