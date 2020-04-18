Her Güne 1 Yerli, 1 Yabancı Film Önerisi köşemizde bugün türleri açısından klasikleşmiş diyebileceğimiz iki film, Yumurta ve Clerks var.

Yerli Film Önerisi: Yumurta

2007 yapımı bu filmin yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu üstlendi. Sırasıyla Bal ve Süt filmleri ile birlikte ‘Yusuf Üçlemesi’ olarak anılan bir üçlemenin ilk filmi. Filmin oyuncu kadrosunda; Nejat İşler ve Saadet Işıl Aksoy yer alıyor.

Yusuf on beş yıl önce yaşadığı kasabayı terk edip İstanbul’a gitmiştir. Büyük şehrin kalabalığı arasında kaybolmuş ve sıkışmıştır. Yazdığı şiir kitabını, kendi dışında kimse umursamamıştır. Ansızın kasabadan gelen bir ölüm haberi, onu kasabaya geri götürecektir. Yusuf, ölen annesini uğurlamak için kasabaya döner. Kasabada, Aradığından fazlasını bulur.

Orta yaşlarında bulunan Yusuf’un hikayesini seyrediyoruz. Filmi seyrederken kendimizle ilgili bazı noktaları Yusuf sayesinde keşfediyoruz. Yönetmen, Yusuf’u ve onun sıkışmışlığını bizlere çok iyi anlatıyor. Bana göre Semih Kaplanoğlu’nun en iyi filmi. Tek iyi filmi de olabilir.

Film, tempo olarak, işleyiş olarak çok ağır ve anlatmak istediğini yavaş bir biçimde anlatır. Film, uzun uzun sekanslar, az diyaloglar ve manzara fotoğrafları ile donatılmıştır. Lakin bu olumsuz gibi görünen özellikler filme ayrı bir hava katıyor. Atmosferi, durağanlığı sizi bir süre sonra cezbediyor.

Filmin iki başrolü sade oyunculuklarıyla bizleri adeta mest ediyor. Nejat İşler ve Saadet Işıl Aksoy’un arasındaki uyumu hissedebiliyorsunuz. Yumurta, son yıllarda bağımsız sinema filmlerinde sıkça görmeye alışık olduğumuz Saadet Işıl Aksoy’un ilk filmidir

Yabancı Film Önerisi: Clerks

Türkçeye Tezgahtarlar diye çevrilen, 1994 yapımı Siyah beyaz bir komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini, kurgusunu ve senaryosunu Kevin Smith üstleniyor. Başrollerde ise; Brian O’Halloran, Marilyn Ghigliotti ve Jeff Anderson yer alıyor.

Dante Hicks sıradan bir tatil günü planlamaktadır. Ancak başına üst üste talihsizlikler gelmeye başlar.

Patronu arar ve marketi pazar günü de açması gerektiğini söyler. Arkadaşları hokey maçı için bir yandan baskı yaparlar. Kız arkadaşı bir yandan okula dönmesi için baskı yaparken, eski kız arkadaşının da evleneceğini öğrenir. Yandaki videocu dükkanında çalışan Randall’dan yardım ister. Marketin hemen önünde ise daha sonra efsaneleşecek ikili Jay ve Silent Bob iş tutmaya devam eder.

Komedi düzeyi yüksek, bol diyaloglu ve harika karakterleri ile bu karantina günlerinde sizlere iyi gelecek komedi filmini izlemenizi tavsiye ederim. Filmin 20 bin dolar gibi bir bütçeyle çekildiğini söylemeden geçemeyeceğim.

Keyifli seyirler dilerim.