Her Güne 1 Yerli 1 Yabancı Film serimiz kadın karakterlere odaklanan iki dram, Zerre ve Darbareye Elly ile devam ediyor.

Yerli Film Önerisi: Zerre

2012 yapımı, dram türündeki bu filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Erdem Tepegöz üstleniyor. Başrollerinde; Jale Arıkan, Rüçhan Çalışkur, Remzi Pamukçu ve Özay Fecht yer alıyor.

Zeynep, küçük engelli kızı ve annesiyle beraber eski ve köhne bir evde yaşıyordur. Zeynep’in en büyük isteği, kurtuluşu olarak gördüğü belediyede işe girmektir. Lakin belediyede işe girebilmesi için bir torpile, o torpili yaptırabilmek için de paraya ihtiyacı vardır. Tekstil atölyesinde çalışan Zeynep, zorla işinden atılır. Belediyedeki iş için torpil yaptırması ve bunun için de para bulması gerekir. İş bulma arayışına girişen Zeynep’in yüzüne kapılar kapanır.

Film, kentsel dönüşüme uğrayan mahallelerinde, bu küçük ailenin dramını ve her şeye rağmen direnme gayretini bizlere sunuyor. Hayatın ne kadar acımasız olduğunu, engelli bir çocuk ve yaşlı annesiyle, hayata tutunmaya çalışan Zeynep’in hikayesinden anlayabiliyoruz.

Kadın, torpil, kentsel dönüşüm ve işsizlik gibi günümüz sorunlarına fazlaca değinen bu film, izleyenleri yer yer sarsmasının yanı sıra, sistemin ne kadar da kötüye gittiğini gözler önüne serer.

Bu film, yönetmen Erdem Tepegöz’ün ilk uzun metrajlı filmi olması açısından büyük önem taşıyor. Gerçekçi karakterlerin yanı sıra, saflık derecesinde iyi olmayan ya da şeytan kadar gereksiz kötü olmayan karakterlerin olmaması büyük bir artıdır. Karikatürize edilmemiş karakterleri görmekte zorlandığımız Türkiye sineması adına gayet önemli bir gelişmedir.

Yabancı Film Önerisi: Darbareye Elly

Türkçeye Elly Hakkında diye çevrilen, İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin, 2009 yapımı dram ve gerilim türündeki filmdir. Oyuncu kadrosunda; Gülşifte Ferahani, Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini ve Peyman Moadi yer alıyor.

Film, bir grup arkadaşın, çocuklarıyla birlikte hafta sonunu değerlendirmek adına, deniz kenarında bulunan bir eve tatile gitmesiyle başlıyor. Eve gidene kadar bazı talihsizlikler yaşarlar ama günleri mahvolmasın diye o talihsizlikleri göz ardı ederler. Sepideh, çocuğunun öğretmeni olan Elly’i, Ahmad ile tanıştırmak ve onların arasını yapmak ister. Ahmad ise eşinden boşanmıştır. Elly hakkında neredeyse pek bilgisi olmayan Sepideh, safça ve çocuksu duygularla Ahmad ve Elly’i tanıştırır. Gayet güzel ve sıcak bir ortamda işleyişine devam eden film, dramatik bir olay sonucu bambaşka bir hale dönüşür.

Neşe dolu ortam, yaşanılan olaydan sonra bambaşka bir yöne evrilir. Bazı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte olaylar çetrefilli bir hal alır.

Bildiğimizi sandığımız İran kültürünü ve günlük yaşayış biçimini farklı bir noktadan bizlere sunan bu film; başarılı oyunculukları, harika diyalogları ve şahane atmosferi ile benim adına önemli bir noktada yer alıyor. Gerilim dozu yüksek, gerçekçilik ile kol kola gezen bu film, bizlere arkadaşlık ve insanlık hakkında birçok şey sunuyor.

Jodaeiye Nader Az Simin (Bir Ayrılık) ve Forushande (Satıcı) filmleriyle tanıdığımız yönetmen Asghar Farhadi’nin ünlenmesine ve dünya çapında bilinen bir yönetmene kavuşmasını sağlayan bu filmi, yayınlandıktan yıllar sonra başka ülkelerde ödüllere layık görülmüştür. 2009 yılında Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Gümüş Ayı Ödülü’nü de kazanmıştır.

Keyifli seyirler dilerim.