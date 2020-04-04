Merhaba sevgili Bakiniz.com okurları. Bugünden itibaren film, dizi ve farklı konular ile ilgili yazılar ile karşınıza çıkacağım. Yazı serileri oluşturmak amacındayım. İlk olarak Her Güne Özel Bir Yerli, Bir Yabancı Film Önerisi başlıklı yazılarımla arz-ı endam edeceğim. Meramımı anlattığıma göre ilk yazıma geçebiliriz.

Yerli Film Önerisi: Taksim Hold’em

Başrollerinde Kenan Ece, Damla Sönmez ve Berk Hakman’ın bulunduğu, yönetmen Michael Önder’in 2017 yapımı bu filmi, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olması açısından da ayrı bir öneme sahip.

Michael Önder’in yazıp yönettiği, yüzde doksan tek mekanda geçen bu filmin konusuna gelecek olursak; Gezi direnişinin yaşandığı dönemde, tek isteği arkadaşlarıyla evlerinde poker oynamak olan Alper’in, arkadaşlarını poker masasının etrafında tutma çabasını anlatıyor. Sokaktaki olaylardan bağımsız bir şekilde oyununu oynamak isteyen Alper, oyuna başlamasına engel olacak olaylarla karşılaşır ve Alper’in bu olayları bertaraf etme çabasına odaklanılıyor.

Dünya prömiyerini 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali‘nde yapan bu film dönemin gezi direnişine, karakterlerin yaşanılan olaylara farklı bakış açıları sunmasıyla sizi bir taraf tutmaya zorlamıyor ve kendinizi her karaktere hak vermeye çalışırken bulabiliyorsunuz.

Filmdeki merak duygusu en başından beri biz seyircileri filme karşı diri tutarken, kaliteli diyaloglar ve doğal oyunculuklar filme kısa sürede ısınmamızı sağlıyor. Ara ara komik olayların veya diyalogların yaşanmasıyla yüzde bir tebessüm yaratan bu film, politik altyapısı ile de seyircinin gönlünü fethediyor.

Michael Önder’in bu filmini siz sevgili bakiniz.com okurlarına gönül rahatlığı ile önerirken, yönetmenin yeni filmini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Yabancı Film Önerisi: The Insult (Hakaret)

Lübnanlı yönetmen Ziyad Duveyri’nin 2017 yapımı Türkçeye Hakaret diye çevrilen bu filminin başrollerinde; Adel Karam ve Kamel El Basha yer alıyor.

Film, farklı iki dine mensup Yasser ve Kamel’in ufak bir tesisat problemi yüzünden birbirleriyle sorun yaşamasını ve sorunun nasıl büyük bir iç savaşa yol açabilecek düzeye dönüşmesini konu ediniyor.

Filmdeki sakinlik ve doğallık seyirciyi mest ederken, atılan her adım, söylenilen her söz o kadar hayati bir önem taşıyor ki bazı sahneleri seyrederken nefesinizi tutacaksınız.

Filmin başarılı bir senaryoya sahip olması sayesinde, filmin ilk dakikalarında haklı bulduğunuz veya nefret ettiğiniz karakterler ile filmin son dakikalarında haklı bulduğunuz veya nefret ettiğiniz karakterler aynı kişiler olmayabilir.

The Insult, 90. Akademi (2018 Oscar) ödüllerinde, Yabancı Dilde En İyi Film Kategorisinde Son beşe kalmış lakin büyük ödülü Şili yapımı olan A Fantastic Woman’a kaptırdı.

Bugün ki önerilerimiz Taksim Hold’em ve The Insult iyi seyirler dilerim.