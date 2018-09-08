Elisabeth Moss, yeni filmi Her Smell ile son yıllardaki başarılı oyunculuk performanslarına bir yenisini ekleyecek gibi… Becky Something isimli bir 90’lı yıllarda ünlü olmuş bir punk rock idolünü oynayan Moss, genç yıldızın iniş ve çıkışlarını perdeye taşıyacak.

Alex Ross Perry’nin yönettiği filmde Cara Delevingne, Ashley Benson, Amber Heard, Virginia Madsen, Dan Stevens ve Eric Stoltz da yardımcı rollerde… Filmden yayınlanan ilk görüntülerde Moss’u bir röportajda ortalığı karıştırırken izliyoruz.