Eoin Macken, Here are the Young Men ile hem çok iyi bir oyuncu kadrosunun hem de iyi bir romanın avantajlarını yaşayacak gibi…

Dean-Charles Chapman, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Ferdia Walsh-Peelo, Travis Fimmel ve Conleth Hill’in oyunculuk gösterisini izleyeceğimiz film, Rob Doyle’un çok iyi eleştiriler alan romanından uyarlandı.

Bir grup gencin okullarının son günlerinde farklı şeyler denemek isterken başlarını türlü belalara sokmalarını izleyeceğimiz filmin fragmanı da gayet etkileyici görünüyor.

Film 27 Nisan’da dolaşıma sunulacak.