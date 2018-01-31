31 Ocak 2018
2014’te Babadook, 2015’te The Witch, ilk gösterimlerini Sundance’te yapmış ve korku klasikleri haline gelmişlerdi. Sundance’in türün hayranlarına bu yılki hediyesi Hereditary olacak gibi…
Ari Aster’ın yönetmenliğini yaptığı filmin konusu “Annesi Ellen’ın ölümünden sonra atalarını araştıran kızı, soyundan gelen büyük bir laneti uyandırır.” şeklinde özetlenebilir. Sundance’te olay olan film, özellikle Toni Collette’in performansıyla büyüttüğü bir yapım olarak anıldı. Haziran’da ABD’de gösterime çıkacak olan filmin fragmanı da yayınlandı.
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