Amerikan bağımsız sineması zaman zaman pek duyulmamış bilimkurgu-fantezi örnekleriyle, festivaller sayesinde izleyicilerle buluşma imkanı buluyor ve yeni keşifler için sinema salonlarındaki yerlerini alıyorlar. Bu seneki İstanbul Film Festivali’nde Mayınlı Bölge’de gösterilen H., tam...

Sundance Film Festivali her sene olduğu gibi bu sene de yepyeni yetenekleri biz sinemaseverlere tanıttı da geçti. Bu sene en iyi yönetmen ödülünü kazanan Cary Fukunaga, daha önce kısafilmleriyle...