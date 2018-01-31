Hereditary: Sundance’te Parlayan Yeni Korku

Babadook ve The Witch'i, Hereditary takip edecek gibi görünüyor.
yazar: 31 Ocak 2018

2014’te Babadook, 2015’te The Witch, ilk gösterimlerini Sundance’te yapmış ve korku klasikleri haline gelmişlerdi. Sundance’in türün hayranlarına bu yılki hediyesi Hereditary olacak gibi…

Ari Aster’ın yönetmenliğini yaptığı filmin konusu “Annesi Ellen’ın ölümünden sonra atalarını araştıran kızı, soyundan gelen büyük bir laneti uyandırır.” şeklinde özetlenebilir. Sundance’te olay olan film, özellikle Toni Collette’in performansıyla büyüttüğü bir yapım olarak anıldı. Haziran’da ABD’de gösterime çıkacak olan filmin fragmanı da yayınlandı.

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kategori:
sinema rotaları

yazar: Can Rende - Oca 31, 2018

yazar: Can Rende - Oca 31, 2018

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