Beatles’tan geride kalan hazinemiz Paul McCartney, Netflix ve Gaumont ile High in the Clouds isimli bir animasyon için bir araya geldi…

McCartney’nin Geoff Dunbar ve Philip Ardagh ile beraber, 2005 yılında yazdığı çocuk kitabı, hayalci genç bir sincabın öyküsünü anlatıyor. Sincabımız Wirral, bir balon kullanarak çıktığı göklerde karşısına çıkan herkesin sesini çalan baykuş Gretch’le mücadele edecek. McCartney’nin yanısıra, Bob Shaye, Michael Lynne, Sidonie Dumas, Christophe Riandee, Nicolas Atlan ve Terry Kalagian da yapımcı olarak animasyonda yer alacaklar.