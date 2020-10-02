Hollywood’un geçmişi ile ilgili günah çıkarma açıklamaları sürüyor. Hilary Swank, 1999’da çok iyi bir perfomans sergilediği Boys Don’t Cry’daki oyuncu tercihlerini eleştirdi.

“Benim yerine o filmde daha iyi oynayacak birçok trans oyuncu vardı. O dönemlerde esas sorun insanların ben trans bir bireyim diye ortaya çıkamamalarıydı. Heteroseksüel bir oyuncu tabi ki trans bir insanı oynayabilir. Ama translara hiç iş verilmemesi, trans rollerinin bile heteroseksüellere verilmesi çok büyük haksızlık”

“Farklı cinsel kimlikleri olan insanlar rol seçimlerinde ve deneme çekimlerinde hep ikinci plana atıldı. Çıkıp kendilerini anlatma fırsatı bulamadılar. Modern bir toplumun normalleşme sürecinde çok geride kaldık. Bugün durumları 1999’a göre biraz daha iyi ama daha gidecek çok uzun bir yol var”

“29 yıldır oyuncuyum ve bugüne kadar gördüğüm, okuduğum, çalıştığım öykülerin neredeyse yüzde yüzlük bölümü “beyaz hetero erkek” bakış açısını yansıtıyor. Hala çekilen filmlerin büyük bir çoğunluğu aynı şekilde. Dünyada farklı kimliklerden insanlar da var. Onların da bakış açıları aktarılmalı”