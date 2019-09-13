Philip Pullman’ın roman serisi His Dark Materials, BBC/HBO uyarlamasıyla gelecek sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya şimdiden aday…

Kanal: HBO ve BBC ortak yapımı… BBC, toplam 16 bölümlük 2 sezona şimdiden onay verdi…

Yayın Tarihi: 3-4 Kasım 2019’da BBC ve HBO’da sırayla yayınlanacak…

Senaryo: His Dark Materials, Philip Pullman’ın Northern Lights, The Subtle Knife ve The Amber Spyglass’tan oluşan fantazi üçlemesinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek… Romanları Jack Thorne uyarladı. Thorne, dizinin ilk bölümünün 46 draft senaryosunu yazdığını belirtmişti.

Oyuncular ve Karakterleri:

Dafne Keen: Lyra

Amir Wilson: Will

James McAvoy: Lord Asriel

Ruth Wilson: Marisa Coulter

Lin-Manuel Miranda: Lee Scoresby,

Anne-Marie Duff, Clarke Peters, Ariyon Bakare, Will Keen, Ian Gelder, Georgina Campbell, Lucian Msamati, James Cosmo, Mat Fraser, Geoff Bell, Simon Manyonda, Lewin Lloyd, Daniel Frogson, Tyler Howitt yardımcı rollerde karşımıza gelecek…

Peaky Blinders’ta izlediğimiz Helen McCrory de dizinin seslendirme kadrosunda yer alacak.

Konu: Roman serisi bir multiverse’te (çoklu evren) geçerken, olaylar çocukların esrarengiz bir şekilde kaybolmasıyla başlıyor. Kaybolan arkadaşını ararken “Dust” ismi verilen fenomenin peşinden giden Lyra, cesur ve kararlı bir çocuk olan Will ile tanışır. İkili tehlikeli bir dünyada doğaüstü varlıklarla karşılaşarak maceralarını sürdürürler…

Notlar: Dizi genel olarak Galler’de çekildi. Yüksek maliyetinin büyük bir bölümünü BBC karşıladı…

His Dark Materials Tanıtımları