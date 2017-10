Game of Thrones‘un yedi sezonunda karşımıza çıkan İrlandalı aktör Aidan Gillen’ı 2018-19’da pek çok projede izleyeceğiz. Bu yıl Peaky Blinders‘ın 4. sezonunda, 2018’de Maze Runner: The Death Cure‘de ve Bohemian Rhapsody‘de karşımıza çıkacak. James Joyce’u oynayacağı James and Lucia da 2018’e yetişebilir. Gillen, BBC 2’nun komedyen Dave Allen’ı konu alan isimsiz biofilminin çekimlerini tamamladı. Aktörün bu projelerine bugün Amerikan dizisi de eklendi. Aktör, History kanalının Robert Zemeckis’in yapımcılığında hazırladığı Blue Book dizisinin başrolünü üstlenecek. 10 bölümden oluşacak dizi, 1960’larda Amerika’nın UFO araştırmalarına odaklanacak, Gillen Dr. Allen Hynek’i oynayacak. İlk iki bölümü Maleficent‘ın yönetmeni Robert Stromberg yönetecek.