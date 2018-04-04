2016 yılında Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisinin iki önemli oyuncusu Vin Diesel‘la Dwayne Johnson‘ın sette kavga ettikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta Johnson, Instagram hesabından Diesel’a (aktörün adını anmadan tabii ki) verip veriştirmişti. Kavgaya daha sonra Tyrese Gibson da dahil olmuş, Gibson Diesel’ın tarafını seçip açıkça “Johnson’dan önce çok iyiydik, o gelince ailemiz parçalandı,” gibi pek duygusal Instagram gönderilerini takipçileriyle paylaşmıştı. Velhasıl aradan geçen sürede Diesel, Johnson’la ilgili genelde olumlu konuştu, basın üzerinden kavgayı devam ettirmedi. Gene de ikilinin yolları tamamen ayrılabilir, Johnson 2019’da çekilecek 9. filmde rol almayabilir.

Aktör yeni röportajında 8. filmde Diesel’la ortak sahnelerini Diesel olmadan çektiği haberlerini doğruladı. “Hiçbir sahnede beraber değildik,” demiş Johnson. Yani filmdeki birkaç ortak sahne iki aktörle ayrı ayrı çekilip post prodüksiyon sırasında birleştirilmiş. Peki Johnson’ı 9. filmde görecek miyiz? Aktör bundan emin değil, soruyu “şu an spinoff filmine odaklanmış durumdayım,” diyerek geçiştirmiş ama yüksek ihtimalle aktör bundan sonra kendi Hızlı ve Öfkeli filmlerine odaklanacak. Sonbaharda spinoff filminin çekimlerine başlanacak, film 2019’da vizyona girecek, tahminen devam filmi çok geçmeden onaylanacak. Diesel’ın başrolünü üstleneceği 9. filmse 2020’ye ertelendiği için ancak 2019’da çekilebilecek. Kısacası Johnson-Diesel’ın araları halen limoni olduğu için Hobbs karakterini 9. filmde görmemiz çok düşük bir ihtimal.