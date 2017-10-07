Hızlı ve Öfkeli serisinden sıkılmış, bitmesini istiyor olabilirsiniz. 2000’den beri devam eden, sekiz filmi deviren seri yakın zamanda sona ermeyecek, hatta tam tersine yeni filmlerle daha da genişleyecek; zira son iki film bir milyar dolar sınırını aştı. Bu hafta serinin iki filminin vizyon tarihleri duyuruldu. Nisan 2019’da vizyona gireceği açıklanan 9. filmin vizyon tarihi bir yıl ertelendi. Yeni tarih 10 Nisan 2020. Şimdilik plan seriyi 10. filmde noktalamak (bitmesi 2025’i bulacak gibi görünüyor). Sonrasında yola spin-off filmlerle devam edilecek. 9. filmin bir yıl ertelenmesinin nedeniyse Universal’ın Dwayne Johnson’ın starlığından yararlanmak istemesi. Şu aralar herkesin aksiyon filmlerinde oynatmak istediği, yılın en çok kazandıran oyuncusu olan Johnson, Jason Statham’la birlikte isimsiz spin-off filminin başrolünü üstlenecek. Film, Hobbs’la Shaw’a odaklanacak. Yönetmenlik için Shane Black’in adı anılıyor ama henüz kendisine teklif götürülmedi.

Peki Johnson’ın bu denli popüler olması ve kendi spin-off filmine sahip olması “aile”de nasıl karşılandı? Pek iyi karşılandığı söylenemez. Serinin oyuncularından Tyrese Gibson, Instagram hesabından ateş püskürdü. Gibson, Johnson’ı aileyi bölmekle suçladı. Aktör, Johnson’a kadar her şeyin iyi gittiğini, Johnson’ın seriye dahil oluşuyla sorunların başladığını, tüm sorunun da Johnson’ın posterde tek başına olamayışı olduğunu, ama şimdi hayalinin gerçek olduğunu belirtmiş hesabındaki gönderide. Gibson, “Yıllardır sizi uyarıyorum. Ama beni dinlemediniz, Johnson’dan nefret ettiğimi sandınız. Halbuki ben ailenin dağılmasının önüne geçmeye çalışıyordum. Biz birlikte güçlüyüz, solo filmlerle değil,” demiş. Tabii bu duygulu gönderiden sonra serinin yapımcısı Vin Diesel de hesabından açıklama yapma gereği duydu. Diesel, “9. filmin ertelenmesiyle ilgili bir sürü dedikodunun döndüğünün farkındayım. Ama bunun birisinin suçu olduğunu söylemek haksızlık olur,” demiş. Aktör yıllardır devam eden serinin “bakıma” ihtiyacı olduğunu, bunu yapmanın zamanının geldiğini, yakında seriyle ilgili yeni haberler paylaşacağını belirtmiş. Yani Diesel spin-off filme ve Johnson’a tepkili değil, spin-offun gerekli olduğunu düşünüyor.

Bu arada bilmeyenler için… Bu yıl vizyona giren 8. filmin çekimleri sırasında Diesel’le Johnson’ın kavga ettikleri söylentileri ortaya çıkmıştı. Galalardaysa ikilinin yan yana gözükmemeleri, röportajlara birlikte katılmamaları, filmde pek ortak sahnelerinin olmaması da dikkatleri çekmişti. Diesel sonradan Instagram hesabından Johnson’ı sevdiğini belirtip bu spekülasyonların önüne geçmeye çalıştı. Kavgalar ve tartışmalarsa görüldüğü üzere halen devam ediyor. Johnson’ın Gibson’a cevap vermediğini belirteyim. Velhasıl seri önce spin-off filmle (2019’da vizyona girecek), ardından 9. filmle devam edecek. 9. filmin yönetmenliği için Justin Lin’in adı anılıyor.