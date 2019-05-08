Universal’ın 5 milyar dolardan fazla kazandıran, altın yumurtlayan tavuğu Hızlı ve Öfkeli / Fast and Furious bu yıl ilk spinoff filmi Hobbs & Shaw‘la dönecek. Serinin hayranları bu filmi merakla beklerken Universal bir yandan kendisine açılmış davayla, beri yandan da evrenin diğer filmlerini planlamakla meşgul durumda. Davadan başlayalım. 8 filmden oluşan serinin yapımcısı Neal Moritz, Hobbs & Shaw‘ın çekimleri devam ederken sete alınmadığını, sete girişinin yasaklandığını, adının yapımcılar listesinden çıkarıldığını açıklamış, Universal’ı mahkemeye vermişti. Moritz sadece Vin Diesel‘li serinin değil, Hobbs & Shaw‘ın da yapımcısı olduğunu belirtiyor.

Universal ise Moritz’in sadece devam filmlerinin ve yeniden çevrimlerin yapımcılığını üstleneceğini, F & F serisinin sadece iki karakterine yer veren spinoff filmlerin yapımcılığını üstlenemeyeceğini belirtmiş, bu yüzden yapımcının sete girişinin yasaklandığını açıklamış. Mahkeme devam ederken Universal, Moritz’le anlaşmaya çalışmış ama yapımcıyla onca girişime rağmen anlaşılamamış. Universal’ın amacı, Moritz’i seriden (tüm filmlerden) uzaklaştırmak. Hatta geçtiğimiz günlerde H & S filminin yönetmeni David Leitch‘le first-look anlaşması imzalanınca yönetmenin serinin yapımcılığını üstlenebileceği söylentiler ortaya çıkmıştı. Ama mahkeme sonuçlanmadan Leitch’in evrendeki durumu (Moritz’in yerini alıp almayacağı) belli olmayacak gibi görünüyor.

Mahkemeye rağmen Universal evreni şekillendirmeye devam ediyor. Dwayne Johnson‘ın yer almadığı Fast 9 filminin çekimlerine başlandı. Universal 2000’de başlattığı bu seriyi 10. filmle bitirecek. Sonra yola spinoff filmleriyle devam edilecek. İkinci spinoff filmi, 8. filmde karşımıza çıkan Cipher’a (Charlize Theron) odaklanabilir. Bu filmde serinin diğer kadın karakterlerine de yer verilmesi düşünülüyor. Tabii bu proje henüz kesinleşmemiş. Öte yandan H & S filminin iyi bir hasılat elde etmesi durumunda devam filmleri tabii ki çekilecek. THR’nin haberine göre Universal, F & F evreninden bir Avengers çıkarmaya çalışıyor.

Görüleceği üzere Universal, F & F evrenini daha da büyütmenin peşinde ama bunu da serinin neredeyse 20 yıllık yapımcısı Moritz olmadan yapmak istiyor. Moritz ise H & S senarist Chris Morgan‘la birlikte hazırladığını, hatta stüdyonun kendisine yapımcı ücretini ödediğini söylemiş. Velhasıl seride durum böyle… Bakalım mahkeme kimi haklı bulacak…