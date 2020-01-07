2019’un muhasebesini yapan kurumların ortaya çıkardığı rakamlar, Hollywood’un orijinal içeriğe yaptığı yatırımı da gözler önüne serdi. ABD’nin büyük stüdyoları ve platformları, geçtiğimiz yıl sinema ve TV içeriklerine 120 milyar dolar harcamış.

En çok harcayan stüdyolara bakıldığında ilk sırayı doğal olarak 27.8 milyar dolarla Disney alıyor. Comcast 15.4, Netflix ise 15 milyar dolara ulaşmış durumda… Beş büyük şirket (Disney, Comcast, Netflix, ViacomCBS, AT&T/Warner Media), içeriğe harcanan miktarın yüzde 72.5’unu karşılamış. Yeni büyük oyuncular Amazon ve Apple ise henüz altıncı ve yedinci sırada…

Bu rakamlar sadece orijinal içeriğe harcanan miktarı gösteriyor. Kurumların kendi platformlarında eski içerikleri yayınlamak için ödedikleri lisans paraları bu hesaba dahil değil. Gelecek yıl HBO Max, Peacock ve Quibi’nin de güçlü girişler yapacağı düşünüldüğünde 2020’nin daha yüksek bir rakamla kapanması kesin gibi…