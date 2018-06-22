Collider iki gün önce ortalığı sallayan bir habere imzasını attı: “Lucasfilm, Solo‘nun gişedeki başarısızlığı nedeniyle Star Wars‘un tüm spin-off filmlerini rafa kaldırdı”. Collider bu filmlerin iptal edildiğini, hiç çekilmeyeceklerini yazmadı. Site bu filmlerin yakın zamanda hayata geçirilmeyeceğini belirtmişti. Lakin bir gün sonra Disney’e ait olan ABC News sitesinde bu haber yalanlandı ve pek çok projenin hazırlık aşamasında olduğu belirtildi. Bugünse Amerika’nın önemli sitelerinden The Hollywood Reporter, Collider’ın haberini destekledi.

Yani bir süreliğine spin-off filmleri rafa kaldırıldı. THR haberinde Lucasfilm’in bu başarısızlıktan sonra evren üzerinde tekrar düşünmeye başladığını, hazırlıkların yavaşlatıldığını, Solo‘nun yaralarının sarıldığını belirtmiş. Kathleen Kennedy şu sıralar ekibiyle birlikte 2019 sonrası filmleri tekrar gözden geçiriyor. Lucasfilm’den birisi, “Bu filmlerin rafa kaldırılması çekilmeyecekleri anlamına gelmiyor,” demiş. Geçtiğimiz haftalarda Warner Bros., DC filmlerini vizyon tarihlerine yetiştiremediği için bundan sonra vizyon tarihi açıklamayacağını duyurmuştu. Lucasfilm de şu an aynı durumdaymış, bundan sonra çekim aşamasına gelmemiş projelerin vizyon tarihlerini duyurmayacak. Önce projelere kalite kontrolü yapacak. Gelelim filmlere.

Boba Fett: Collider bu filmi James Mangold‘un çekmeyeceğini belirtmişti. THR ise Mangold’un halen projede yer aldığını yazmış. Mangold senaryoyu Simon Kinberg‘le birlikte kaleme alacak. Fakat önce Matt Damon ve Christian Bale’li Ford v. Ferrari filmini çekecek. Dolayısıyla Mangold bu film için ancak 2020-21’de müsait olabilecek. Star Wars’un en popüler karakterini konu alan Solo bile gişede battığı için pek tanınmayan Boba Fett’i konu alan bu film tekrar şekillendirilecek. Bütçesi düşürülebilir.

Kenobi: Bu film de yakın zamanda çekilmeyecek. Zira Ewan McGregor bu yıl Warner’ın Doctor Sleep filminde rol alacak. THR, Stephen Daldry‘nin durumu hakkında ajanstan da, Lucasfilm’den de bilgi alamamış. Collider, Daldry’nin filmi çekmeyeceğini, bu yıl Wicked müzikaliyle meşgul olacağını yazmıştı. Kısacası Fett‘in senaristi ve yönetmeni belliyken Kenobi‘nin henüz ne senaristi, ne de yönetmeni belli, McGregor da 2019’u başka filmlerle geçirecek.

Solo’nun Devam Filmleri: Lucasfilm, Solo‘yu vizyona çıkarmadan evvel bir üçleme planladığını duyurmuştu. Alden Ehrenreich de üç filmlik bir kontrat imzaladığını söylemişti. Lakin Solo‘nun epey kötü bir şekilde batmasıyla [kâra girebilmesi için en az 750m$ kazanmalıydı] devam filmlerine dair umutlar da tükendi. Peki Lando’nun solo filmi çekilir mi? THR buna da olumsuz yanıt vermiş.

Görüleceği üzere Collider’ın haberi pek yanlış değilmiş. Ne Kenobi, ne de Boba Fett iptal edildi, Collider’ın yazdığı gibi Solo‘nun batışından sonra bu projeler üzerinde daha fazla düşünülecek. Yani evet, yakın zamanda (2020-21’den evvel) bu iki film de çekilmeyecek. Lucasfilm spin-off’ları baştan planlayacak ama odak noktasında Episode 9 ve Rian Johnson‘ın üçlemesi yer alacak. 2019’da vizyona girecek Episode 9‘ın iyi olması için elinden geleni yapacaktır Lucasfilm. Zira bir filmin daha bekleneni verememesi markaya daha büyük bir zarar verir.