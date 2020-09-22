Hollywood’da yaklaşık 3 aydır yoğun bir şekilde tartışılan pandemi döneminde çalışma koşulları, alınan kararlarla yeniden belirlendi.

Hollywood’daki prodüksiyon çalışanları ve oyuncuların bağlı olduğu birçok sendika, produksiyon çalışmalarının tekrar başlaması için büyük stüdyolar ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Covid-19 nedeniyle prodüksiyon çalışanlarının sağlıklarını tehlikeye atmamak adına durdurulan Hollywood’daki prodüksiyon süreci, böylece yapılan anlaşmalar ve yeni uygulamaların yürürlüğe konulmasının ardından yakın bir zamanda tekrar başlayabilecek.

Prodüksiyon alanında yeni uygulamalara gidilmesine karar veren sendika ve stüdyolar, belli başlı değişiklik ve prodüksiyon çalışanlarının sağlığını korumak için önemli önlemler alacak. Alınan önlemler ve yeni uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulunan sendika sözcüleri, “Aldığımız yeni Covid-19 dönemi çalışma kuralları arasında sağlık ekipleri tarafından yapılacak testler ve geniş sağlık güvenliği protokolleri, alana dayalı çalışma sistemi ve çalışanlara özenli koruma ekipmanları tahsis etmek gibi yeni uygulalamalarımız var.” ifadelerini kullanarak çalışanlar arasındaki Covid-19 bulaşma riskini minimuma indirmek istediklerini belirtti.

Yeni alınacak önlemler arasında en önemli karar olarak gösterilen yeni alan uygulamasında çalışanlar A, B, C ve D bölgelerinde ayrılacak ve bir bölgedeki çalışanın diğer bölgedekiler ile hiçbir şekilde temas kurmamasına dikkat edilecek. A bölgesinde çalışanlar yaptıkları prodüksiyon işi açısından birbiriyle en yakın temas içerisinde olanlar iken, B bölgesinde çalışanlar fazla yakın temas içerisinde olmayanlar, C bölgesindekiler prodüksiyon ile ilgili ofis işlerini yapanlar, D bölgesindekiler ise prodüksiyon alanında değil, uzaktan çalışanlardan oluşacak. Bu nedenle sık test yaptırma, koruyucu sağlık ekipmanları gibi konularda en büyük özen ve titizlik A bölgesindekilere gösterilecek.

Ayrıca, sendikalar tarafından yapılan açıklamaya göre bütün bu önlemlere rağmen Covid-19 testi pozitif çıkan herhangi bir çalışan olması halinde, yasalara göre ücretli izne ayrılacak.

Prodüksiyon çalışanları ve oyuncu sendikaları geçtiğimiz Nisan ayında pandemi sürecinde çalışma koşullarının geliştirilmesiyle ilgili olarak “Contagion” filmiyle bilinen yönetmen Steven Soderbergh’i göreve getirdiklerini açıklamıştı.