Academy of Motion Picture Arts and Sciences, oscar ödülleri de dahil bir çok organizasyonuyla ve film endüstrisindeki etkisiyle Hollywood’da en güçlü kurum… Bu kurumun başına geçtiğimiz ağustos’ta seçilen John Bailey’nin üç ayrı taciz iddiası nedeniyle soruşturma altında olduğu ortaya çıktı.

Kariyerine uzun süre sinematografiyle devam eden ve önemli ödüller alan 75 yaşındaki Bailey hakkında yapılan suçlamalar ile ilgili henüz kesin bir bilgi yok. MeeTo ve Time’s Up hareketlerine destek veren, Harvey Weinstein’ı pek rastlanmayan bir şekilde Akademi’den ihraç eden Bailey ve yönetiminin suçlamalar hakkında da henüz bir açıklaması veya hareketi de olmadı.

Bailey, istifasını sunarsa ikinci başkan Lois Burwell, gelecek temmuzda yapılacak seçimlere kadar görev başına gelecek.