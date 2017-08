İki yıl önce Hollywood’ta yeni bir furya başlamıştı. Büyük bütçeli filmleri yeniden çevirirken ya da devam ettirirken merkezdeki erkek karakterleri yan rollere, kadınları ise merkeze koyma fikri hemen benimsenmişti. Hatırlanacağı üzere bu konuda çekilen filmlerden en yenisi Ghostbusters idi. Erkeklerin başrolde yer aldığı serinin bu en yeni ve muhtemelen son filminde bu kez kadınlar başroldeydi. Fakat filmin kalitesinden olsa gerek Ghostbusters beklenen hasılatı elde edememişti. Gene de bu durum Hollywood’un gözünü korkutmadı ve bu furya devam etti. Bu filmden hemen sonra Ocean’s 8 çekildi. Seriyi erkeklerle yeniden çevirmek yerine yıldız aktrisleri merkeze koyup seriyi devam ettirmeyi hedeflediler. Ocean’s 8 üçlemenin devam filmi. Üçlemenin başrollerinden birisini üstlenen Matt Damon da filmde cameo olarak gözükecek. Başroller Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Helena B. Carter ve Rihanna’nın. Bakalım bu film, Ghostbusters‘ın izinden gidip batacak mı, yoksa iyi bir gişe elde edip bu furyanın devam etmesini sağlayacak mı? Bekleyelim görelim.

Ghostbusters ve Ocean’s 8 tüm ana karakterlerin cinsiyetlerinin değiştirildiği ilk filmler ama daha önce merkezdeki bir karakterin cinsiyeti değiştirilmişti. Mesela aksiyon filmi Salt‘ın başrolü Tom Cruise’undu. Ama sonra rol, Angelina Jolie’nin oldu. Elysium filminin kötü karakteri erkekti ama rolün cinsiyeti değiştirildi ve rol, Jodie Foster’ın oldu. Our Brand Is Crisis‘in başrolü George Clooney’nin idi, ama rol sonra Sandra Bullock’ın oldu. The Secret in Their Eyes’ın merkezinde erkek (Ricardo Darin) yer alıyordu, Hollywood yeniden çevrimindeyse merkeze kadın (Julia Roberts) kondu. En yeni örnekse The Mummy oldu. Mumya erkekti ama Cruise’lu filmde mumyanın cinsiyeti değiştirildi. James Bond serisinde M’yi hep erkekler oynamıştı ama 2000’lerde rol, Judi Dench’e teslim edilmişti (rolü artık Ralph Fiennes oynuyor) . Diğer değişiklikse Doctor Strange‘de olmuştu. Asyalı erkek Ancient One karakterinin hem milliyeti, hem de cinsiyeti değiştirildi ve rol, Tilda Swinton’ın oldu. Interstellar‘ın Murph karakteri ilk taslaklarda erkekti, sonra kadına dönüştürüldü. Böyle pek çok örnek mevcut. Lakin erkeklerin merkezde yer aldığı serilerin yeni filmlerinde merkeze kadınların konmasına dair örnekler az, fakat bunların sayıları artacak.

Yani bu furya yakın zamanda bitecek gibi gözükmüyor. Son zamanlarda cinsiyet değişimiyle ilgili birkaç haber daha geldi. İlki Dorian Gray’in Portresi. Şarkıcı St. Vincent bu romandan uyarlanacak filmi yönetecek. Film, St. Vincent’ın ilk uzun metrajlı filmi olacak. Asıl dikkat çekici haberse şarkıcının erkek karakter Dorian’ı kadına dönüştürecek olması. Bu haberi Twitter’da paylaştıktan sonra bu değişiklik epey tepki toplamıştı. Şimdilik projeyle ilgili ayrıntılar saklanıyor. Ama karakter kadına dönüştürülünce pek çok şey değişecek. Gelen diğer haberse Sineklerin Tanrısı romanıyla ilgili. Warner Bros. bugün bu klasik romandan uyarlanacak aynı adlı filmin hazırlıklarına başladığını duyurdu. Bilmeyenler için romanın merkezinde erkek çocukların yer aldığını, bu çocukların bir adada gruplaşıp birbirlerini vahşice katletmelerinin anlatıldığını belirtelim. Roman üçüncü kez sinemaya taşınacak. WB bu kez büyük bir değişiklik yapacak ve merkeze kızları koyacak, kızların birbirlerini vahşice katletmelerini anlatacak. Peki merkezde kızlar olunca aynı etki yaratılabilecek mi? Bekleyelim görelim.

Furya bu filmlerle sınırlı değil. İki yıl önce Brad Pitt, The Gray Man filminin başrolünden çekilmiş, başrol Charlize Theron’a teslim edilmişti. Filmin çekilip çekilmeyeceği şimdilik belli değil. Aynı adlı romanın merkezinde erkek bir tetikçi yer alıyor. Filmdeyse tetikçi, kadına dönüştürülecek. S. Stallone birkaç yıl evvel Expendables serisine kadınların merkezde olduğu spin-off filmi Expendabelles‘i dahil etmeye çalışmıştı. Proje iptal edildi mi bilemiyoruz ama gerçekleşirse bu kez on kadının etrafı yakıp yıkmalarını izleyeceğiz. Heyecan verici mi? Pek değil bence. Gene biraz eski bir haber: Patrick Swayze’nin Road House filminin yeniden çevrileceği açıklanmıştı birkaç yıl evvel, başrolün cinsiyeti değiştirildi ve rol, Ronda Rousey’e teslim edildi. Filmin çekilip çekilmeyeceğini bilmiyoruz. En yeni haberlerden bir tanesi Splash filmiyle ilgili. Disney yakında bu filmi tekrar çevirecek. Fakat bu kez kadın karakteri erkeğe dönüştürecek. Daryl Hannah’nın rolünü (denizkızını) Channing Tatum oynayacak. Doctor Who dizisini de unutmayalım. 2017’ye dek hep erkeklerin oynadığı Doktor’u ilk kez bir kadın, Jodie Whittaker oynayacak. Son örnek: 1988’de vizyona giren, Steve Martin ve Michael Caine’li Dirty Rotten Scoundrels da yeniden çevrilecek. Nasty Women adı verilen filmde Anne Hathaway’le Rebel Wilson başrolleri üstlenecekler.

Emin olun yakında bu projelere onlarcası eklenecek. Ocean’s serisi gibi erkek ağırlıklı pek çok serinin yeniden çevriminin ya da spin-off’ının ya da devamının vs. merkezinde kadınlar konacak. Romanlarda erkek olan pek çok karakter filmlerde kadına dönüştürülecekler (Dorian Gray gibi, Sineklerin Tanrısı‘nın oğlanları gibi). Jane Bond saçmalığından da bahsetmek isterim. Birkaç yıl evvel Gillian Anderson “James Bond’un kadın versiyonu Jane Bond’u oynamak isterim,” demişti, halbuki öyle bir proje yoktu ortada. Sonra pek çok aktris “Evet, ben de isterim,” demişlerdi. Bu yıl Bond’la ilgili bir evrenin tasarlandığı açıklandı. Bir bakarsınız ileride Jane Bond diye bir karakter de yaratılır. Ama buna kimsenin tepkisi yok. Aktrisler bir zamanlar erkeklere yazılmış karakterleri oynamaktan memnunlar. Stüdyolar da orijinal bir film yapıp riske girmek yerine çok bilinen, sevilen filmleri kadınları merkeze koyarak yeniden çevirip ya da devam ettirdiklerinde de genelde iyi hasılat elde ediyorlar. Üstelik “Güçlü karakterler istiyoruz,” diyen pek çok aktrisi memnun ediyorlar. Dolayısıyla bu furya hızla devam edecek. Bir bakarsınız Raskolnikov (Suç ve Ceza) bile kadına dönüştürülür ya da Babalar ve Oğullar, Analar ve Kızları adıyla tekrar uyarlanır ya da Fransız Teğmenin Kadını romanından uyarlanacak filmde teğmen kadına dönüştürülür ve LGBT’ye göz kırpan bir film yapılır. Sakın abarttın demeyin. Dorian Gray’in cinsiyeti değiştirildiyse artık her şey değiştirilir. Bakalım ilerleyen zamanlarda hangi projeler kadınlarla yeniden çevrilecek.