Pandemiden dolayı evlere kapanan birçok insan zamanını farklı uğraşlarla geçiriyor. Buzz Bingo isimli ingiliz online oyun sitesinin çalışanları çok sıkılmış olacak ki oturup 3500 film senaryosundan en küfürbaz oyuncuyu bulmaya çalışmışlar. Ortaya ilginç rakamlar çıkmış.

İçinde en çok küfür geçen film, daha önce de birçok kaynakta yer aldığı gibi The Wolf of Wall Street… Filmde 715 küfür kullanılmış. Uncut Games 646 küfür ile geçtiğimiz yıl ikinciliğe yerleşti. Bu iki filmi Scorsese’nin bir başka başyapıtı Casino takip ediyor.

Her 1000 kelimede küfür oranına bakıldığında ise Gary Oldman’lı Nil By Mouth öne geçiyor. Bu filmde her 1000 kelimenin 41.3’ü küfür.

Oyunculara bakıldığında ise Jonah Hill, oynadığı filmlerde karakterlerinin ettiği 376 küfürle ilk sırada. Leonardo DiCaprio, 361 küfürle ikinci sırada kalmış. İkiliyi Samuel L. Jackson, Adam Sandler, Al Pacino, Denzel Washington, Billy Bob Thornton, Seth Rogen, Bradley Cooper ve Danny McBride takip ediyor.

DiCaprio’nun Wolf of Wall Street’te canlandırdığı Jordan Belfort ise 332 küfürle en küfürbaz karakter. Hill ve DiCaprio bu film olmasa gayet iyi huylu karakterleri canlandıracakmış diyebiliriz.

Bu istatistikler hayatınıza ne katacak bilmiyoruz ama aklınızın bir köşesinde bulunsun.