Yugoslavya’yı henüz dağılmamışken, 1980’de terk eden ve dünyaca tanınan bir sanatçı haline gelen Marina Abramovic, yıllardır uğramadığı ülkesine ve kentine geri dönüş yaptı.

Kendi isteğiyle kendisine sürgün uygulayan ve ülkesini uzaktan takip eden 74 yaşındaki Abramovic’in geri dönüş öyküsü ise Homecoming: Marina Abramovic and Her Children isimli bir belgesele konu oldu. Boris Miljkovic’in yönettiği belgesel, sanatçının kendisinin bile zor hatırladığı geçmişinde bir yolculuk yapmamızı sağlıyor.

Belgesel, Saraybosna Film Festivali’nin bu yıl online olarak gösterilecek filmleri arasında yer alıyor.