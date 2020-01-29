Yaklaşık 10 yıldır CIA’in bipolar ajanı Carrie’nin öyküsünü izlediğimiz Homeland, sekizinci ve final sezonu ile veda ediyor. 9 şubat’ta başlayacak son sezon öncesi küçük bir rehber hazırlayalım dedik…

Oyuncular:

Claire Danes’i Carrie Mathison, Mandy Patinkin’i Saul Berenson karakteriyle izlemeyi sürdüreceğiz.

Numan Acar da Nimrat Kaur’u canlandırmayı sürdürecek.

Bu sezon izleyeceğimiz önemli yeni isim ABD Başkanı’nın yeni uluslararası ilişkiler danışmanını oynayacak Hugh Dancy olacak

Maury Sterling, Linus Roache, Costa Ronin, Beau Bridges ve Sam Trammell de önemli rollerde yer almayı sürdürecek.

Final Sezonu Konusu:

Yedinci sezonda yaşadığı olaylarla,, ruhsal sağlığının çok zorlandığına tanık olduğumuz Carrie’nin, Rusya’dan geri dönüşünde amerikan hükümetindeki değişen dengelere ayak uydurmaya çalışması sezonun ilk bölümlerinin konusu… Saul’un isteğiyle Kabil’e gidip Taliban lideriyle görüşmeye giden Carrie, aynı zamanda teşkilattaki köstebeği de bulmak zorundadır.

Beklentiler:

Dizinin tüm yapımcıları ve oyuncuları çekimler bittikten sonra “Final çok güzel bağlandı… Havada kalan bir konu olmadı” minvalinde açıklamalar yaptılar. Özellikle ilk iki sezonda büyük sükse yapan dizi, son sezonlarda “Biraz fazla mı uzadı?” yorumlarına neden oluyordu.