2011’de hayatımıza giren Showtime dizisi Homeland, 9 yıl, 8 sezon ve 96 bölümü geride bırakarak Nisan sonunda yayınlanan final bölümüyle sona erdi. İsrail yapımı Prisoners of War dizisinden uyarlanan Homeland, final sezonunun son bölümüne isim olarak “Prisoners of War”ı seçmişti.

Altın Küre, Primetime Emmy, BAFTA, SAG ve AFI başta olmak üzere onlarca ödül birliği tarafından 60 ödül ve 172 adaylığa layık görülen Homeland’de Carrie Mathison (Claire Danes) bipolar bozukluktan muzdarip, hırslı bir CIA ajanıdır. Saul Berenson (Mandy Patinkin) ise Carrie’nin dilinden anlayan ve dizginlenemeyen sezgilerini, enerjisini doğru noktaya odaklamasını ve bu şekilde Amerikan dış politikası temsilcilerinin “Amerika’yı yeniden büyük yap”masını sağlayan CIA direktörü…

Bu iki karakter hep başroldeyken, başka çeşitli karakterler de zaman zaman öne çıkarlar. Damian Lewis, Morena Baccarin, Rupert Friend, Miranda Otto, Nazanin Boniadi, Elizabeth Marvel gibi önemli oyuncular, bu karakterleri canlandıran isimlerden bazılarıdır. İkinci sezonda ufak bir rolle Timothée Chalamet’nin yolu bile geçer Homeland’den.

İlk üç sezon, Irak’taki bir operasyonda kurtarılan Amerikan savaş esiri Nicholas Brody’yi merkeze alır. Brody ülkesine getirildiğinde kahramanlar gibi karşılanır ama Carrie, bu askerin saf değiştirdiğinden ve Birleşik Devletler’e karşı bir terör saldırısı planladığından şüphelenmektedir. Müteakip sezonlarda, Mathison’ın örtülü operasyonları eşliğinde Afganistan’dan Almanya’ya, Pakistan’dan Rusya’ya, tekrar Amerika’ya savruluruz. Hatta üçüncü sezon biterken Carrie’nin CIA İstanbul bürosuna atanmasıyla hikaye İstanbul’a taşınacak gibi olur. 2014’te artık dizinin yıldızı olmanın yanı sıra yapımcıları arasında da yer alan Claire Danes, bir röportajında Homeland’in Türkiye’de çekilmesini planladıklarını fakat “Türk Hükümeti’nin senaryoda Türkiye’nin imajını hoş olmayan şekilde tasvir eden unsurlar barındırabileceği ve bunlar için güvenlik soruşturması yapmaktaki ısrarı” nedeniyle İstanbul’daki çekimleri iptal ettiklerini açıklar. Söylentiye göre senaristler, sezonu İran’ın kara para aklama faaliyetleri üzerine kurmayı düşünmüştür. Plan değişince Carrie, İslamabad’a CIA büro şefi olarak atanır.

Konu edindiği ülkelerle arası pek iyi olmadı Homeland’in. Mesela beşinci sezonda mülteci kampı için Berlin’de oluşturulan sokakta duvarlara Arapça sloganlar yazılması gerekiyordu. Duvar yazıları için Berlin’de yaşayan üç Arap kökenli grafiti sanatçısıyla anlaşmaya varıldı. Fakat grafiti sanatçıları, duvarlara “Homeland gülünç bir dizi ancak bizi güldürmedi” gibi Homeland dizisi karşıtı Arapça sloganlar yazdılar.

Uzun soluklu dizi arayanlar ve izlememiş olanlar için tavsiye edeyim diyorum ama Homeland gerçek gündemi o kadar yakından takip eden bir diziydi ki, ilk sezonların hikayesi şimdi seyirciye bir bağ kurulamayacak kadar uzak gelebilir. Zaman zaman komik hata ve gafların yapıldığı da bir gerçek. Dizinin Amerika iç politikasına kendini fazla kaptırdığı 6 ve 7’nci sezonlar biraz sıkıcı hale gelse de, bunu atlatan sadık izleyicilerin ödülü, epey sürükleyici ve kaliteli bir final sezonu oldu. Böyle karmaşık ve katmanlı bir dizi karakterine veda ettiğimiz için üzgünüz.

Amerika’da diziler bizdeki gibi ucu ucuna ve son anda çekilmiyor. Örneğin Homeland’in Ekim-Kasım gibi yayınlanan sezonları, yaz aylarında çekiliyordu. Ve buna rağmen gerçek siyasete dair öngörülerindeki isabet, şaşırtıcı derecede yüksekti. En çok yanıldıkları konu, 2016 ABD seçimleri oldu. Senaristler ve yapımcılar Hillary Clinton’ın seçileceğine inanıyordu. “Görevi devralmaya hazırlanan” başkan rolünü Elizabeth Marvel’e verdiler. Donald Trump’ın seçilmesinin ardından bölümleri tekrar çekmeyi tercih etmediler. Sonuçta bu, kurgusal bir diziydi. Ama sezonun yayın tarihi 2017 başına ötelendi. Böylece 2016 yılı pas geçilmiş oldu. 2018’deki yedinci sezon ve 2020’deki sekizinci sezonda da bu takvim takip edilip bölümler Şubat-Nisan arasında yayınlandı.