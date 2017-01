Güney Koreli senarist-yönetmen Hong Sang-soo, Woody Allen’ın da hızını aşarak film üretmeye devam ediyor. 2015’te Right Now, Wrong Then‘i, 2016’daysa Yourself and Yours‘u vizyona sokan Sang-soo bu yıl iki filmle, gelecek yılsa bir filmle karşımıza çıkacak. Son üç filminin başrolünü Right Now, Wrong Then‘de ilk kez çalıştığı Kim Min-hee üstlendi. Sang-soo’nun 19. filmi On the Beach at Night Alone şubatta Berlin Film Festivali’nde gösterilecek. Yönetmen en son 2013’te Nobody’s Daughter Haewon filmiyle Berlin’de yarışmıştı. On the Beach at Night Alone bir yazarın zorluklarla dolu yaşamını konu alıyor. Sang-soo 20. filmi Claire’s Camera‘yı geçen yıl Cannes Film Festivali devam ederken Isabelle Huppert ve Min-hee’nin başrollerinde Cannes’da çekmişti. Bu filmin konusu henüz açıklanmadı. Huppert’ın daha önce In Another Country filminde Sang-soo’yla çalıştığını da belirtelim. Yönetmen adını açıklamadığı 21. filminin çekimlerineyse Seul’de devam ediyor. Belirttiğimiz gibi bu filmin de başrolü Min-hee’nin.